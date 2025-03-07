Кривбасс подпишет еще одного венесуэльского вингера,- источник

"Кривбасс" намерен подписать еще одного легионера из Венесуэлы. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, криворожский клуб в ближайшее время подпишет 18-летнего вингера. Это будет трансфер на перспективу.