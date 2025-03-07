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Кривбасс подпишет еще одного венесуэльского вингера,- источник

Премьер-лига
Обновлено

Парня на перспективу

Кривбасс подпишет еще одного венесуэльского вингера,- источник

Кривбас

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"Кривбасс" намерен подписать еще одного легионера из Венесуэлы. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, криворожский клуб в ближайшее время подпишет 18-летнего вингера. Это будет трансфер на перспективу.

Напомним, что этой зимой "Кривбасс" уже подписал венесуэльского вингера Гликейра Мендозу, который даже забил гол в матче УПЛ с "Шахтером" (1:1).

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Кривбасс (Кривой Рог) Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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