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"Справедливый итог", - Квасница рассказал о своем дебюте за Карпаты
Карпаты и Ворскла сыграли вничью 0:0
Карпати
Форвард "Карпат" Илья Квасница оценил матч 20-го тура УПЛ с "Ворсклой" (0:0), в котором он дебютировал в составе львовской команды.
"Еще на последнем этапе подготовки в Турции я не избежал мышечной контузии и довольно долгое время потратил на восстановление. Пока со здоровьем все хорошо, но я еще далек от боевых кондиций, в частности, физических. Тем не менее, очень доволен, что сыграл свой первый официальный матч за "Карпаты".
Считаю, что в первом тайме гости действовали лучше, Игорь Краснопир даже мог материализовать наше преимущество в забитый мяч, но не суждено. После перерыва больше владели мячом хозяева, возможно, на нашей игре негативно сказалось состояние газона. Все же, ничейный итог, по-моему, справедлив: соперники не наиграли на победу", – признался Квасница.
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