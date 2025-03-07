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Шандрук: Даже Шахтер забил Левому Берегу всего один гол

Премьер-лига
Обновлено

Верес проиграл Левому Берегу

Шандрук: Даже Шахтер забил Левому Берегу всего один гол

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал игру своей команды в матче 20-го тура УПЛ против "Левого Берега" (0:2).

"Левый Берег" заслуженно победил. В чемпионате 2024/2025 эта команда стала для нас проблемой, которую мы не смогли решить. Сегодня соперник больше стремился победить.

Что произошло с Семеном Вовченко сегодня? Это просто настрой на игру. Нужно разговаривать с ним лично. Действительно, он сегодня не сыграл надежно в обороне, это чувствовалось. Но я не хочу на этом делать акцент. Играла вся команда. И сегодня мы не наиграли даже на ничью.

Второй гол – это ошибка Андрея Кожухаря. Технический брак. Я не увидел там какой-нибудь проблемы, чтобы выполнить точную передачу на Валерия Кучерова.

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Конечно, отсутствие Романа Гончаренко повлияло на рисунок игры. Это наш главный центральный защитник. Сегодня впервые в этом году на поле в официальном матче вышел молодой Даниил Чечер. Он неплохо смотрелся на сборах, но сегодня не справился с волнением. Это чувствовалось. К сожалению, не вошел в игру, не справлялся, и мы были вынуждены его заменить.

Выход защитников Максима Смеяна и Михаила Протасевича в конце матча? Мы выпустили троих свежих атакующих игроков в перерыве. Руслана Степанюка, Дмитрия Клеца, Луана. Мы за счет них пытались повлиять на ход событий. Очень подкосил команду второй пропущенный гол, потому что после перерыва мы больше владели инициативой. Но "Левый Берег" хорошо защищается, а мы не являемся суперкомандой в игре на мяче. Даже "Шахтер" забил им всего один гол. После второго гола наша вера в положительный результат исчезала", - сказал Шандрук.

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Олег Шандрук Верес (Ровно) Левый берег (Киев)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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