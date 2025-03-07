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Красиво зашло! Мичин ударом в девятку открыл счет в матче Заря - Оболонь. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

1:0 к перерыву

Красиво зашло! Мичин ударом в девятку открыл счет в матче Заря - Оболонь. ВИДЕО

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 20-го тура УПЛ "Заря" в Киеве принимает "Оболонь".

Первый тайм выдался довольно интересным – моменты были у обеих команд. В итоге, на 43-е минуте счет открыл Петар Мичин, которому удался очень красивый удар в девятку метров с 15-ти.

1:0 для "Зари" к перерыву.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Заря" - "Оболонь".

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