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Колос в ближайшее время может уволить главного тренера, - источник

Премьер-лига
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Три поражения в трех весенних матчах

Колос в ближайшее время может уволить главного тренера, - источник

Фото - Сайт "Колоса"

Новина українською

"Колос" в ближайшее время может уволить главного тренера Александра Поздеева, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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По информации источника, после матча с "Александрией" (0:1) на стадионе в Ковалевке началось клубное собрании, на котором проходит "разбор полетов".

На повестке дня - прекращение сотрудничества с тренерским штабом и менеджментом. Пока на данный момент это выглядит как эмоциональное решение президента Андрея Засухи.

Напомним, что "Колос" проиграл три весенних матча и сейчас идет на 12-м месте в турнирной таблице.

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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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