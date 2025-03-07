Колос в ближайшее время может уволить главного тренера, - источник

"Колос" в ближайшее время может уволить главного тренера Александра Поздеева, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, после матча с "Александрией" (0:1) на стадионе в Ковалевке началось клубное собрании, на котором проходит "разбор полетов".

На повестке дня - прекращение сотрудничества с тренерским штабом и менеджментом. Пока на данный момент это выглядит как эмоциональное решение президента Андрея Засухи.

Напомним, что "Колос" проиграл три весенних матча и сейчас идет на 12-м месте в турнирной таблице.