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Ворскла хотела арендовать лидера атак Динамо U-19. Киевляне не отпустили

Премьер-лига
Обновлено

Матвей Пономаренко разрывает в юношеском чемпионате

Ворскла хотела арендовать лидера атак Динамо U-19. Киевляне не отпустили

fcdynamo.com

Новина українською

"Ворскла" этой зимой хотела арендовать лидера атак "Динамо" U-19 Матвея Пономаренко, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Впрочем, киевляне не захотели отпускать 19-летнего форварда.

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Отметим, что Пономаренко в текущем сезоне чемпионата U-19 забил 10 голов, и еще 8 добавил в Юношеской лиге УЕФА.

Также форвард уже дебютировал в УПЛ и Лиге Европы.

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Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Игорь Бурбас
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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