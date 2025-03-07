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Ворскла хотела арендовать лидера атак Динамо U-19. Киевляне не отпустили
Матвей Пономаренко разрывает в юношеском чемпионате
fcdynamo.com
"Ворскла" этой зимой хотела арендовать лидера атак "
Впрочем, киевляне не захотели отпускать 19-летнего форварда.
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Отметим, что Пономаренко в текущем сезоне чемпионата U-19 забил 10 голов, и еще 8 добавил в Юношеской лиге УЕФА.
Также форвард уже дебютировал в УПЛ и Лиге Европы.
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