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УПЛ. Заря – Оболонь 2:1. Получили свое, но не без труда
"Заря" в тяжелом поединке обыграла "Оболонь" в матче 20-го тура УПЛ
фк Зоря
20-й тур УПЛ
Киев. "Динамо им. Лобановского"
"Заря" - "Оболонь" 2:1
Голы: Мичин, 43, 62 – Карась, 68
"Заря": Сапутин - Тронтель, Джордан, Башич, Жуниньо - Мичин (Дрышлюк, 88), Попара, Яцик - Белоцерковец (Супряга, 90+1), Горбач (Будковский, 66), Слесарь (Василец, 66).
"Оболонь": Федоровский - Стасюк, Приймак, Карась, Суханов - Витенчук (Курко, 87), Груша (Теслюк, 87), Черненко (Ломницкий, 78) - Ильин, Устименко, Близниченко (Прокопенко, 64).
Предупреждения: Слесарь, 53, Попара, 77 - Черненко, 26, Карась, 84
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