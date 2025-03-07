Мичин сделал дубль, но соперник не сдается. В матче Заря - Оболонь команды обменялись голами. ВИДЕО

В матче 20-го тура УПЛ "Заря" в Киеве принимает "Оболонь".

Первый тайм выдался довольно интересным – моменты были у обеих команд. В итоге, на 43-й минуте счет открыл Петар Мичин, которому удался очень красивый удар в девятку метров с 15-ти.

Ну а после перерыва, на 63-й минуте в контратаке Мичин, хоть и не без везения, оформил дубль.

Впрочем, "Оболонь" не сдалась и через 7 минут смогла один отыграть. После навеса с флангового штрафного суматоха в штрафной "Зари", и Даниил Карась с 5-6 метров головой переправил в сетку - 2:1 в матче у нас.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Заря" - "Оболонь".