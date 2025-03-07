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Карпаты – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Карпати
UA-Футбол организует комментарий поединка 21-го тура чемпионата Украины между львовскими "Карпатами" и донецким "Шахтером".
Один из лидеров турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги встретится с главным претендентом на ТОП-5. Перед "Шахтером" все еще стоят очень высокие задачи, "горнякам" нужно продолжать борьбу за медали. В то же время львовяне, скорее, смотрят со своей позиции вверх, а не катятся вниз. Возможна ли сенсация? Как сложится матч? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 11 марта – в 17:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Владимир Зуев
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