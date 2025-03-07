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Первак: Это только на первый взгляд в матче с Вересом нам повезло
Левый Берег обыграл Верес
Фото: ФК Лівий Берег
Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак подвел итог матча 20-го тура УПЛ с "Вересом" (2:0).
– Со стратегической точки зрения отчетный поединок был для нас очень важен. Ведь в следующих трех турах "Левому Берегу" предстоит выяснять отношения с командами, которые ведут борьбу за еврокубковую зону, и желательно было добиться положительного результата.
– То, что в поединке первого круга "Левый Берег" взял верх над "Вересом", сказалось сегодня на действиях киевлян?
– Не думаю, тот поединок в Ровно уже история. Главное было во время подготовки скрупулезно изучить сильные и слабые места "Вереса" и не дать гостям продемонстрировать свои лучшие качества.
– О чем, собственно, идет речь?
– Ровенчане эффективно прессингуют у владений соперника, умело действуют в отборе в переходной фазе, качественно используют пространство на флангах. Также надо было помнить, что у "Вереса" впереди нападающий высокого роста, который мастерски цепляется за мяч, хорошо играет головой.
– Как удалось нивелировать эти "козыри" гостей?
– Подопечные порадовали отличной организацией игры, прежде всего, в обороне. Выдержали высокий темп, предложенный соперником, четко действовали при подстраховке, терпели, когда было трудно, и выиграли большинство подборов, что помогло нейтрализовать гренадера Гайдучика.
– А как сегодня было с везением?
– Вы намекаете на то, что киевляне открыли счет после автогола защитника гостей, а второй раз мы отличились, воспользовавшись ошибкой их кипера? Это на первый взгляд, Фортуна нам улыбнулась. А ведь в первом эпизоде, когда бы Вовченко не пытался прервать фланговую передачу, то за его спиной в выгодной позиции перед воротами находился наш форвард, который был готов завершить дело. А во втором эпизоде хозяева умело прикрыли защитников ровенчан, которым Кожухарь собирался отпасовать, и таки заставили его ошибиться. В конце концов, Шасталу еще надо было попасть с дальней дистанции по пустым воротам, и здесь без исполнительского мастерства не обойтись.
– Можно сказать, что сегодняшняя игра была лучшей в исполнении "Левого Берега" в текущем сезоне?
– Нет, а вот по эффективности действий – да. Была игра на результат, обе команды создали мало голевых моментов, мы, в отличие от гостей, свои реализовали. Поэтому и взяли верх, и после дня отдыха с хорошим настроением начнем подготовку к поединку с "Кривбассом".
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