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Президент Колоса уволил Поздеева, тренерский штаб и топ-менеджеров клуба, - СМИ
Остались одни футболисты
После поражения от "Александрии" (0:1) в 2 6-м туре УПЛ президент "Колоса" Андрей Засуха уволил весь тренерский и административный штаб, а также весь топ-менеджмент клуба, сообщает ТаТоТаке.
Таким образом, сейчас в ковалевском клубе остались только футболисты.
Официальной информации по этому поводу пока нет.
Отменены все тренировочные и восстановительные мероприятия на завтрашний день, учитывая контрольный матч, а игроки получили выходной.
Напомним, что "Колос" проиграл три весенних матча и сейчас идет на 12-м месте в турнирной таблице.
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