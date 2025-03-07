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Президент Колоса уволил Поздеева, тренерский штаб и топ-менеджеров клуба, - СМИ

Премьер-лига
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Остались одни футболисты

Президент Колоса уволил Поздеева, тренерский штаб и топ-менеджеров клуба, - СМИ

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После поражения от "Александрии" (0:1) в 2 6-м туре УПЛ президент "Колоса" Андрей Засуха уволил весь тренерский и административный штаб, а также весь топ-менеджмент клуба, сообщает ТаТоТаке.

Читайте такжеУПЛ. Колос - Александрия 0:1. Третье подряд поражение коллектива из Ковалевки

Таким образом, сейчас в ковалевском клубе остались только футболисты.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

Отменены все тренировочные и восстановительные мероприятия на завтрашний день, учитывая контрольный матч, а игроки получили выходной.

Напомним, что "Колос" проиграл три весенних матча и сейчас идет на 12-м месте в турнирной таблице.

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Колос (Ковалевка) Александр Поздеев Андрей Засуха
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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