Президент Колоса уволил Поздеева, тренерский штаб и топ-менеджеров клуба, - СМИ

После поражения от "Александрии" (0:1) в 2 6-м туре УПЛ президент "Колоса" Андрей Засуха уволил весь тренерский и административный штаб, а также весь топ-менеджмент клуба, сообщает ТаТоТаке.

Таким образом, сейчас в ковалевском клубе остались только футболисты.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

Отменены все тренировочные и восстановительные мероприятия на завтрашний день, учитывая контрольный матч, а игроки получили выходной.

Напомним, что "Колос" проиграл три весенних матча и сейчас идет на 12-м месте в турнирной таблице.