Александрия: почему команда Руслана Ротаня не сможет финишировать второй в УПЛ

Футбольный клуб "Александрия" под руководством Руслана Ротаня демонстрирует впечатляющие результаты в текущем сезоне Украинской Премьер-лиги. Команда занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь киевскому "Динамо". И это нельзя назвать случайностью, так как позади уже 20 туров чемпионата. Также команда имеет планы на Кубок Украины и находится уже на стадии 1/4 финала. Но вот главный вопрос в футбольных кругах звучит так: сможет ли "Александрия" удержать данную позицию до конца сезона? Для того, чтобы ответить на него нужно понять, а как команда вообще оказалась там?

В первую очередь нужно разобрать профессиональные качества главного тренера. Все мы знаем Руслана Ротаня, как игрока, но какой он на тренерском мостике? Следующим шагом будет состав команды и тактические аспекты. Не стоит забывать о подводных камнях клуба, а также статистических показателях. Так как многие эксперты отбрасывают цифры, а ведь математика также важна. И то, что видят болельщики на футбольном поле – отображается в углубленной статистике.

Руслан Ротань

Карьера Руслана Петровича как тренера началась в 2018 году. Именно той осенью он стал ассистентом главного тренера в "Олимпике". После того, как Ротань набрался немного опыта мы увидели быструю трансформацию в главного тренера молодежной сборной Украины. И вот здесь началось самое интересное, так как он вывел команду на Чемпионат Европы среди молодежи в 2023 году. На групповом этапе сборная под руководством Руслана Петровича даже не пропустила гола. Сперва обыграли хорватов (2:0), а следом румынов (0:1). Далее был четвертьфинал, где наши ребята выиграли у сборной Франции со счетом 1:3. Благодаря таким отличным выступлениям команда получила путевку на летнюю Олимпиаду в Париже.

Также стоит поговорить и о достижениях. Летом 2024 года, когда Руслан Петрович был у руля Олимпийской сборной Украины он выиграл Тулонский турнир. Если говорить простым языком, то это Международный молодежный фестиваль. Здесь принимают участие олимпийские и молодежные сборные (до 20 лет). В финале подопечные Ротаня сумели обыграть Кот-д’Ивуар и заслуженно получили золотые медали.

Назначение Руслана Ротаня на пост главного тренера "Александрии" стало ключевым фактором в преобразовании команды. Его подход к управлению основан на доверии к игрокам и стремлении к постоянному прогрессу. Однако молодой возраст и ограниченный тренерский опыт Ротаня могут стать препятствием в борьбе за высокие места. Его способность адаптироваться к меняющимся условиям и противодействовать тактическим ходам опытных соперников будет проверена в оставшейся части сезона.

Ротань подчеркнул: "Мне очень приятно присоединиться к семье футбольного клуба "Александрия". Мы с тренерским штабом сделаем все от нас зависящее, чтобы александрийские болельщики были довольны и игрой, и результатом".

Анализ состава команды

Успех "Александрии" во многом обусловлен сбалансированным составом и удачными кадровыми решениями. Приход опытных игроков, таких как Артем Шабанов, укрепил оборону команды. Защитник присоединился к клубу в статусе свободного агента в 2024 году. Благодаря своему опыту он положительно влияет на игру команды. Помимо того, что Артем играл за "Динамо" – он еще успел зарекомендовать себя заграницей. Сперва он играл в "Легии", а после провел несколько сезонов в венгерском чемпионате.

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Артем Шабанов не только надежно действует в защите, но и уже отметился забитым мячом в текущем сезоне, став лидером оборонительной линии. Его партнер, Никита Кравченко, проявляет себя как один из лучших правых защитников УПЛ, отдав шесть результативных передач. Исходя из того какие игроки защищают ворота своей команды можно заметить низкую пропускную способность "Александрии". Такой же показатель пропущенных имеет "Шахтер" (16), а у "Динамо" 13 за 20 прошедших туров.

Однако, несмотря на усиление, глубина состава остается ограниченной. По словам голкипера Георгия Ермакова, обойма команды насчитывает 24-25 футболистов. В условиях плотного календаря и возможных травм это может стать серьезной проблемой. Отсутствие равноценных замен на ключевых позициях может негативно сказаться на стабильности результатов в долгосрочной перспективе.

Тактические аспекты

Руслан Ротань внедрил в "Александрии" тактическую модель, основанную на агрессивном прессинге и быстром переходе от обороны в атаку. Команда стремится контролировать мяч и диктовать условия игры. Этого всего может быть достаточно в играх против "Колоса" или же "Черноморца". Но как можно заметить, когда в соперниках оказываются прямые конкуренты в виде "Динамо" или "Шахтера" ту же возникают проблемы. Трудностями это назвать сложно, потому как вырисовывается некая закономерность.

В том же матче против "Динамо" проявились слабые стороны данного подхода. Мяч удержать у подопечных Ротаня не вышло от слова совсем, так как киевляне с первых минут показали кто хозяин поля. Монотонно они поджимали "Александрию", которая попятилась к своим воротам и не устояла уже в первом тайме. После пропущенного гола последовал еще один спустя шесть минут. Футболисты потеряли контроль над ситуацией и отошли от привычного стиля, что привело к разгрому.

Ротань отметил: "Мы продемонстрировали менталитет маленькой команды. Когда игра пошла не по нашему сценарию, мы начали проигрывать и потеряли контроль над собой".

Примерно тоже можно было наблюдать в игре против "Шахтера", но правда там горнякам понадобилось больше времени, чтобы раскрыть оборонительный план Ротаня. Но после первого пропущенного следом полетели еще два. Такие моменты свидетельствуют о недостаточной психологической устойчивости команды и необходимости работы над сохранением тактической дисциплины в стрессовых ситуациях.

Внутренние факторы и командная динамика

Взаимоотношения внутри команды играют важную роль в достижении стабильных результатов. По словам капитана "Александрии", в коллективе сложилась дружеская атмосфера, но футбол – это не только единство в раздевалке, но и жесткая конкуренция за место в составе. В этом аспекте у "Александрии" могут возникнуть проблемы: отсутствие глубины состава снижает конкуренцию на тренировках, а это, в свою очередь, может сказаться на игровом тонусе футболистов.

Еще одним важным фактором является психологическая готовность команды к борьбе за высокие места. Исторически "Александрия" не боролась за второе место в УПЛ, а это значит, что у большинства игроков нет опыта выступлений под давлением, когда каждый матч может решить судьбу серебряных медалей.

Как отметил один из игроков команды: "Мы понимаем, что добились отличного результата в первой половине сезона, но теперь нас воспринимают всерьез, и соперники будут играть против нас иначе".

Не стоит забывать о факторе тренера, который с большой долей вероятности покинет команду предстоящим летом. Контракт Руслана Петровича заканчивается в июне и как минимум несколько команд в УПЛ рассматривают его кандидатуру. В списке сразу находятся два конкурента "Александрии" – это "Динамо" и "Полесье". У первых случился провальный сезон в еврокубках, несмотря на первое место в УПЛ. А вот вторые имеют приличное финансирование, потому с легкостью могут закрыть вопрос зарплаты Ротаня и выделить достойный бюджет под трансферную политику. Будущее Руслана Петровича туманно, но ясно одно – "Александрии" скорее всего нужно искать нового тренера.

Статистические показатели

Чтобы объективно оценить шансы "Александрии" на второе место, обратимся к цифрам. Команда демонстрирует стабильные показатели в атаке, но если сравнивать их с конкурентами, появляются тревожные сигналы. Первым делом нужно обратить внимание на среднее количество голов за игру. "Александрия" забивает 1,45 за матч, что явно уступает конкурентам. У "Динамо" и "Шахтера" данный показатель переваливает цифру два. Что касается количества ударов за матч, то они на уровне середины турнирной таблицы УПЛ.

Команде Руслана Петровича обязательно нужно работать над реализацией своих опасных моментов. Так как команда владеет в среднем около 55%, что говорит о балансе между атакующей и оборонительной стратегией. "Александрия" подстраивается под оппонента, что является отличным преимуществом в битве за второе место. Но вот реализация в виде 20% портит всю картину.

Оборона "Александрии" спасает всю ситуацию, так как хоть здесь мы видим соответствие конкурентам в первой тройке. Но если более детально копнуть пропущенные голы, то мы увидим, что проблема заключается в контратаках. Слабым местом команды является быстрый переход от атаки в оборону. Именно здесь случается некий коллапс, который приводит к пропущенному голу. Порядка 40% таких мячей случились после быстрых выпадов соперников.

Несмотря на отличный старт, удержание второго места для "Александрии" кажется маловероятным. Ограниченный состав, недостаток опыта борьбы за высокие места, уязвимость перед контратаками и сильная конкуренция со стороны более стабильных команд – все эти факторы создают серьезные препятствия для коллектива Руслана Ротаня. Однако, даже если "Александрия" не сможет финишировать второй, сам факт борьбы за призовые места уже является значительным достижением. Если клуб сможет сохранить ключевых игроков и укрепить состав в будущем, возможно, следующая попытка оказаться в числе лидеров будет более успешной.