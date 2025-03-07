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"Решил рискнуть", - Шастал рассказал, как забил Вересу с центра поля
Левый Берег обыграл Верес 2:0
Фото: ФК Лівий Берег
Хавбек "Левого Берега" Дмитрий Шастал рассказал о
"Меня переполняют положительные эмоции. Знакомство с новым стадионом для меня прошло успешно. Было приятно играть на таком замечательном стадионе и ощущать пылкую поддержку болельщиков.
Наверное, каждый футболист стремится забить мяч в подобном стиле. У меня было время подумать и решил рискнуть. Для меня это очень ценный забитый мяч, ведь о нем мечтал давно.
Надеюсь, что такие результаты – только начало. Наша команда набирает обороты. Для нас важно закрепиться внутри таблицы. Сделаем все возможное для этого. Благодарен тренерскому штабу за доверие, а также очень благодарен партнерам, без которых не смог бы забивать.
В следующем туре будем играть против "Кривбасса". Криворожцы в матче против "Шахтера" мне понравились. Нас ожидает очень сложная игра", – резюмировал Шастал.
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