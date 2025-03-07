  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Арендованные сыграть не смогут", - Бартулович рассказал о тяжелой кадровой ситуации перед Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Арендованные сыграть не смогут", - Бартулович рассказал о тяжелой кадровой ситуации перед Динамо

Премьер-лига

Заря в 20-м туре обыграла Оболонь

"Арендованные сыграть не смогут", - Бартулович рассказал о тяжелой кадровой ситуации перед Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер Зари" Младен Бартлович высказался о победе в матче 21-го тура УПЛ против "Оболони" (1:1).

- Очень важна для нас победа! Поздравляю всех болельщиков нашей команды!

Понимали, что "Оболонь" хорошо стартовала во второй части. Ожидали тяжелый матч. Чуть-чуть нервно он сложился. Побеждали 2:0, пропустили. Последние минуты были сложными, нервными. Но очень важной была именно победа, важен именно результат. Спасибо команде за игру!

– Какая ситуация у вас с лазаретом перед игрой против "Динамо"?

- Тяжелай кадровая ситуация. Арендованные игроки сыграть не смогут. Другие – готовятся. Готовится и Роман Вантух.

- Почему не сыграл со старта Филипп Будковский?

- Филипп плохо себя чувствовал вчера. Не стали рисковать. Горбач играл и хорошо отработал. Затем вышел Филипп. Он прибавил нам в агрессии. Очень важный для нас игрок. Плюс, не хотели рисковать, потому что сложная ситуация с карточками у Будковского.

- Успеет ли команда восстановиться перед игрой с "Динамо"?

- У нас будет на день меньше, чем у киевлян. Кадровая ситуация тяжелая, но надеемся, что сможем восстановиться и показать хорошую игру.

По теме
yellow-arrow
Бразильский вингер Алиссон Сантана подтвердил свой переход в Шахтер
yellow-arrow
Николини: Судаков мог бы быть полезен как Ювентусу, так и Наполи
yellow-arrow
Поздеев подтвердил свою отставку с поста главного тренера Колоса
Заря (Луганск) Младен Бартулович Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
07.03.2025 в 23:17
Никаких больше водок и пив. Оболонь отправляецца в Пердив!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
07.03.2025 в 23:17
Никаких больше водок и пив. Оболонь отправляецца в Пердив!
Ответить
0
0
жека-киев (биг виладж)
07.03.2025 в 22:36
Таке. Єдина втрата, це Яцик. Горбач 3голи за 37 матчів, шо є шо немає. Інші, в принципі, не грають.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости