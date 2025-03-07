"Арендованные сыграть не смогут", - Бартулович рассказал о тяжелой кадровой ситуации перед Динамо

Главный тренер Зари" Младен Бартлович высказался о победе в матче 21-го тура УПЛ против "Оболони" (1:1).

- Очень важна для нас победа! Поздравляю всех болельщиков нашей команды!

Понимали, что "Оболонь" хорошо стартовала во второй части. Ожидали тяжелый матч. Чуть-чуть нервно он сложился. Побеждали 2:0, пропустили. Последние минуты были сложными, нервными. Но очень важной была именно победа, важен именно результат. Спасибо команде за игру!

– Какая ситуация у вас с лазаретом перед игрой против "Динамо"?

- Тяжелай кадровая ситуация. Арендованные игроки сыграть не смогут. Другие – готовятся. Готовится и Роман Вантух.

- Почему не сыграл со старта Филипп Будковский?

- Филипп плохо себя чувствовал вчера. Не стали рисковать. Горбач играл и хорошо отработал. Затем вышел Филипп. Он прибавил нам в агрессии. Очень важный для нас игрок. Плюс, не хотели рисковать, потому что сложная ситуация с карточками у Будковского.

- Успеет ли команда восстановиться перед игрой с "Динамо"?

- У нас будет на день меньше, чем у киевлян. Кадровая ситуация тяжелая, но надеемся, что сможем восстановиться и показать хорошую игру.