Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Арендованные сыграть не смогут", - Бартулович рассказал о тяжелой кадровой ситуации перед Динамо
Заря в 20-м туре обыграла Оболонь
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер Зари" Младен Бартлович высказался о победе в
- Очень важна для нас победа! Поздравляю всех болельщиков нашей команды!
Понимали, что "Оболонь" хорошо стартовала во второй части. Ожидали тяжелый матч. Чуть-чуть нервно он сложился. Побеждали 2:0, пропустили. Последние минуты были сложными, нервными. Но очень важной была именно победа, важен именно результат. Спасибо команде за игру!
– Какая ситуация у вас с лазаретом перед игрой против "Динамо"?
- Тяжелай кадровая ситуация. Арендованные игроки сыграть не смогут. Другие – готовятся. Готовится и Роман Вантух.
- Почему не сыграл со старта Филипп Будковский?
- Филипп плохо себя чувствовал вчера. Не стали рисковать. Горбач играл и хорошо отработал. Затем вышел Филипп. Он прибавил нам в агрессии. Очень важный для нас игрок. Плюс, не хотели рисковать, потому что сложная ситуация с карточками у Будковского.
- Успеет ли команда восстановиться перед игрой с "Динамо"?
- У нас будет на день меньше, чем у киевлян. Кадровая ситуация тяжелая, но надеемся, что сможем восстановиться и показать хорошую игру.
Популярное сейчас
- Президент Колоса уволил Поздеева, тренерский штаб и топ-менеджеров клуба, - СМИ
- С Ярмоленко и Калюжным, но без Бущана и Зубкова. Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи против Бельгии
- Не Лунин и не Трубин. Милевский назвал лучшего украинского голкипера на данный момент
- Привез кэшем? Поворознюк лично раздал премии игрокам Ингульца
- Boy or Girl? Хавбек сборной Украины узнал пол будущего ребенка
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
Комментарии 2