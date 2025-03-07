Николини: Судаков мог бы быть полезен как Ювентусу, так и Наполи

Бывший ассистент спортивного директора донецкого " Шахтера " Карло Николини высказался о перспективах хавбека "горняков" Георгия Судакова заиграть в Серии А.

"У команд АПЛ больше шансов купить его с финансовой точки зрения, чем у команд Серии А. В недавнем интервью он признался, что хотел бы играть в Италии, что хотел бы попробовать свои силы в топ-чемпионате.

Интерес со стороны "Ювентуса" и "Наполи"? Это два топ-клуба, оба могут гарантировать ему место в Лиге чемпионов, и у них уже есть определенные игроки в полузащите. Я думаю, что молодой, но очень сильный игрок с большим международным опытом, такой как Судаков, мог бы быть полезен как Антонио Конте, так и Тиаго Мотте.

Кроме того, он не притворяется "суперзвездой", поэтому с ним легко общаться, он профессионал, замечательный парень. Кто бы его не взял, он в любом случае получает выгоду. Возможно, в "Ювентусе" на его позиции уже есть Коопмейнерс, но в "Наполи" он точно пришелся бы ко двору: он умеет сшивать, связывать линии, своими включениями он может отправить к воротам и хавбека, и нападающего, и вингеров нападения. В этом отношении он бы более подошел бы для "Наполи", - сказал Николини.

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Напомним, что в текущем сезоне Судаков провел за "Шахтер" 27 матчей, в которых он забил 12 голов и отдал 3 ассиста.