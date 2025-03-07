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Поздеев подтвердил свою отставку с поста главного тренера Колоса

Премьер-лига

Колос проиграл три матча подряд

Поздеев подтвердил свою отставку с поста главного тренера Колоса

Фото: ФК Колос

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев прокомментировал информацию, что президент клуба Андрей Засуха уволил всех тренеров и менеджеров команды.

– Александр Сергеевич, прочитал в СМИ, что президент "Колоса" уволил всех тренеров и менеджеров. Это правда?

– Президента здесь сейчас нет. Но, по словам, нас уже поблагодарили за работу.

– Выходит, что ваш тренерский штаб покидает "Колос"?

– Да. Наверное, у руководства "Колоса" уже есть какие-то варианты и в ближайшие дни должны представить новый тренерский штаб. Пока у команды нет расписания, сами футболисты не понимают, какая ситуация. Завтра у них выходной, а дальше никто ничего не знает.

– Трудовую книгу вы уже забрали?

– Все только произошло. Пока ничего не забирал. Я ведь в Ковалевке, а трудовая в офисе. На днях поеду и заберу.

– Кто вам сообщил о прекращении сотрудничества, если Засухи не было на месте?

– Виталий Александрович Шалимов (вице-президент, – прим.).

– А менеджеров тоже уволили?

– Честно, не знаю, какая ситуация с менеджерами. Я зашел, услышал то, что услышал и ушел. Все. Это было какое-то очень эмоциональное решение.

– Надеетесь на то, что президент завтра остынет и передумает увольнять тренерский штаб?

– Нет, я на такое не рассчитываю. Я думаю, с кем-то уже есть договоренности, кто будет работать.

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Колос (Ковалевка) Александр Поздеев
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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