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Поздеев подтвердил свою отставку с поста главного тренера Колоса
Колос проиграл три матча подряд
Фото: ФК Колос
Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев прокомментировал информацию, что президент клуба Андрей Засуха
– Александр Сергеевич, прочитал в СМИ, что президент "Колоса" уволил всех тренеров и менеджеров. Это правда?
– Президента здесь сейчас нет. Но, по словам, нас уже поблагодарили за работу.
– Выходит, что ваш тренерский штаб покидает "Колос"?
– Да. Наверное, у руководства "Колоса" уже есть какие-то варианты и в ближайшие дни должны представить новый тренерский штаб. Пока у команды нет расписания, сами футболисты не понимают, какая ситуация. Завтра у них выходной, а дальше никто ничего не знает.
– Трудовую книгу вы уже забрали?
– Все только произошло. Пока ничего не забирал. Я ведь в Ковалевке, а трудовая в офисе. На днях поеду и заберу.
– Кто вам сообщил о прекращении сотрудничества, если Засухи не было на месте?
– Виталий Александрович Шалимов (вице-президент, – прим.).
– А менеджеров тоже уволили?
– Честно, не знаю, какая ситуация с менеджерами. Я зашел, услышал то, что услышал и ушел. Все. Это было какое-то очень эмоциональное решение.
– Надеетесь на то, что президент завтра остынет и передумает увольнять тренерский штаб?
– Нет, я на такое не рассчитываю. Я думаю, с кем-то уже есть договоренности, кто будет работать.
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