Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бразильский вингер Алиссон Сантана подтвердил свой переход в Шахтер
Вингер уже вылетел в Украину
фото из свободных источников
19-летний вингер "Атлетико Минейро" Алиссон Сантана подтвердил
Перед отлетом из Бразилии футболист пообщался с журналистами, рассказав о трансфере.
"Я очень благодарен "Атлетико Минейро" за все, что они сделали. Они сформировали меня как спортсмена и человека. Я пронесу имя "Атлетико" с собой всю оставшуюся жизнь. Я благодарю всех сотрудников и руководителей, которые стали моими друзьями. Я благодарю фанатов за их постоянную поддержку и надеюсь однажды вернуться.
Очень рад этой возможности. Мечтаю построить карьеру в Европе. Я очень счастлив и мотивирован этой новой целью и надеюсь, что все получится.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Место, где мы собираемся остановиться [в Украине], очень безопасно. Это была тема, которая меня беспокоила. Я разговаривал с Педриньо, он готовится к моему приезду. Я также спросил Бернарда, он рассказал мне об их интересе. Надеюсь, продолжить карьеру и что там все сложится хорошо", – пояснил Алиссон.
Как ранее писали СМИ, сумма трансфера составит 14 млн евро. Также в договоре предусмотрены бонусы. Контракт будет подписан на 5,5 лет.
Популярное сейчас
- Левый Берег вырывается вперед, Александрия побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- С Ярмоленко и Калюжным, но без Бущана и Зубкова. Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи против Бельгии
- Не Лунин и не Трубин. Милевский назвал лучшего украинского голкипера на данный момент
- Риццоли разобрал скандальный пенальти на 90+4 минуте матча Верес - Колос
- Boy or Girl? Хавбек сборной Украины узнал пол будущего ребенка
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ