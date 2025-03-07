  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бразильский вингер Алиссон Сантана подтвердил свой переход в Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бразильский вингер Алиссон Сантана подтвердил свой переход в Шахтер

Премьер-лига
Обновлено

Вингер уже вылетел в Украину

Бразильский вингер Алиссон Сантана подтвердил свой переход в Шахтер

фото из свободных источников

Новина українською

19-летний вингер "Атлетико Минейро" Алиссон Сантана подтвердил свой переход в "Шахтер".

Перед отлетом из Бразилии футболист пообщался с журналистами, рассказав о трансфере.

"Я очень благодарен "Атлетико Минейро" за все, что они сделали. Они сформировали меня как спортсмена и человека. Я пронесу имя "Атлетико" с собой всю оставшуюся жизнь. Я благодарю всех сотрудников и руководителей, которые стали моими друзьями. Я благодарю фанатов за их постоянную поддержку и надеюсь однажды вернуться.

Очень рад этой возможности. Мечтаю построить карьеру в Европе. Я очень счастлив и мотивирован этой новой целью и надеюсь, что все получится.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Место, где мы собираемся остановиться [в Украине], очень безопасно. Это была тема, которая меня беспокоила. Я разговаривал с Педриньо, он готовится к моему приезду. Я также спросил Бернарда, он рассказал мне об их интересе. Надеюсь, продолжить карьеру и что там все сложится хорошо", – пояснил Алиссон.

Как ранее писали СМИ, сумма трансфера составит 14 млн евро. Также в договоре предусмотрены бонусы. Контракт будет подписан на 5,5 лет.

По теме
yellow-arrow
КДК по итогам матча с Карпатами дисквалифицировал защитника ЛНЗ на четыре матча
yellow-arrow
Николини: Судаков мог бы быть полезен как Ювентусу, так и Наполи
yellow-arrow
Поздеев подтвердил свою отставку с поста главного тренера Колоса
Шахтер (Донецк) Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
O TEMPO
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости