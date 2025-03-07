Бразильский вингер Алиссон Сантана подтвердил свой переход в Шахтер

19-летний вингер "Атлетико Минейро" Алиссон Сантана подтвердил свой переход в "Шахтер".

Перед отлетом из Бразилии футболист пообщался с журналистами, рассказав о трансфере.

"Я очень благодарен "Атлетико Минейро" за все, что они сделали. Они сформировали меня как спортсмена и человека. Я пронесу имя "Атлетико" с собой всю оставшуюся жизнь. Я благодарю всех сотрудников и руководителей, которые стали моими друзьями. Я благодарю фанатов за их постоянную поддержку и надеюсь однажды вернуться.

Очень рад этой возможности. Мечтаю построить карьеру в Европе. Я очень счастлив и мотивирован этой новой целью и надеюсь, что все получится.