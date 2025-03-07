КДК по итогам матча с Карпатами дисквалифицировал защитника ЛНЗ на четыре матча

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел матч 19-го тура "Карпаты" - ЛНЗ (1:0).

Так, игрок ЛНЗ Богдан Кушниренко, который был удален уже после финального свистка, получил 4 матча дисквалификации (из них 1 условно). Один из этих матчей (с "Динамо"), защитник уже пропустил. Таким образом, Богдан еще пропустит матчи с "Колосом" и "Полесьем".

Также "Карпаты" получили штраф в размере 5 тысяч гривен за выход официальных лиц за пределы технической зоны.

Напомним, что уже после финального свистка спровоцировал потасовку, и сначала получил желтую, а затем и красную карточку.