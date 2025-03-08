Первак: Очень выровнялся чемпионат. Кто мог подумать, что Ингулец победит Кривбасс?

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал победу над "Вересом" (2:0).

“Игра была сложной и важной в стратегическом плане. Из-за потепления всем было непросто. В тактическом плане наша команда сыграла верно. Повезло, что удалось забить первыми. Ребята могли терпеть. Было видно, что им сложно на непростом газоне. Мы терпели и в каждом из таймов дождались своих шансов. Ключевой эпизод – это второй забитый мяч. "Верес" играл первым номером, но наши ребята работали и дождались своего".

“Диего с Сиднеем только первый день вышли на свежий воздух после болезни. У них была серьезная температура, и они еще лечатся. У нас половина команды переболели после матча с "Шахтером". Приехали с игры против "Черноморца" и заболели Соколов, Сидней, Диего, Сухоручко. У ряда футболистов были проблемы. На тренировках было по 12-13 футболистов. После температуры нельзя было сразу футболистов выпускать на тренировку. Диего вообще никогда гриппом не болел”.

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"Уверен, что Банада и Шастал не обижены на "Верес". Ребята всегда мотивированы проявить себя. Шастал всегда хочет забивать и приносить пользу команде. Уверен, что оба еще будут прогрессировать. Мы пока не обращаем внимание на турнир в таблицу. Сейчас очень выровнялся чемпионат. Кто мог подумать, что "Ингулец" победит "Кривбасс"? "Кривбасс" сыграл вничью с "Шахтером". Нам нужно набирать свои очки в матче против конкурентов. Понимаем, что нам будет еще труднее в следующих матчах", – резюмировал Первак.

"Аисты" поднялись на 10-ю строчку.