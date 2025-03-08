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"Они этого больше хотели": Шандрук озвучил главные причины поражения Левому Берегу
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Фото: ФК Верес
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук высказался по поводу поражения от "Левого Берега" (0:2).
"Если брать две игры с "Левым Берегом", то киевляне для нас – это проблема в этом чемпионате. Две игры с ними показали это. Хочу отметить соперника и поздравить с победой – они этого больше хотели. У нас были грубые ошибки. "Левый Берег" был агрессивнее в микро-дуэлях и микро-эпизодах, в эмоциональном плане выглядел ярче".
"В эпизодах с борьбой за нейтральные мячи было создано преимущество соперника, ведь они были более агрессивными. Я не скажу, что мы отбывали номер, но энергетика была не на том уровне, как в домашних играх. "Левый Берег" сражался и заслуженно победил", – сказал Шандрук в интервью УПЛ-ТБ.
"Красно-черные" остаются на 8 месте.
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