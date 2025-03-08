"Они этого больше хотели": Шандрук озвучил главные причины поражения Левому Берегу

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук высказался по поводу поражения от "Левого Берега" (0:2).

"Если брать две игры с "Левым Берегом", то киевляне для нас – это проблема в этом чемпионате. Две игры с ними показали это. Хочу отметить соперника и поздравить с победой – они этого больше хотели. У нас были грубые ошибки. "Левый Берег" был агрессивнее в микро-дуэлях и микро-эпизодах, в эмоциональном плане выглядел ярче".