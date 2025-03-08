"Цель была одна": Поздеев объяснил, почему у Колоса не было результата

Александр Поздеев попытался сформировать причину досрочного увольнения с должности главного тренера команды из Ковалевки.

"Почему у "Колоса" не было результата? Это нужно проанализировать. Мы начали глобально перестраивать команду, а перестройка – это всегда болезненный процесс. Скажем так – не перестроили. Нам не хватило терпения и понимания, как и куда это работает. Нам дали возможность поработать, и мы получили большой опыт.

Цель была одна – перестроить команду, омолаживать ее, ставить более интенсивный и агрессивный футбол, чтобы в будущем "Колос" мог бороться за место в топ-5. Конкретной цели на этот сезон, чтобы занять какое-то место, не было. Мы должны были выигрывать матчи и быть где-то поближе к середине таблицы. Скажем так: чем выше, тем лучше”.