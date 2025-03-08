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"Цель была одна": Поздеев объяснил, почему у Колоса не было результата

Премьер-лига

Немало времени и сил ушло на кадровые и тактические изменения

"Цель была одна": Поздеев объяснил, почему у Колоса не было результата

Фото - Сайт "Колоса"

Новина українською

Александр Поздеев попытался сформировать причину досрочного увольнения с должности главного тренера команды из Ковалевки.

"Почему у "Колоса" не было результата? Это нужно проанализировать. Мы начали глобально перестраивать команду, а перестройка – это всегда болезненный процесс. Скажем так – не перестроили. Нам не хватило терпения и понимания, как и куда это работает. Нам дали возможность поработать, и мы получили большой опыт.

Цель была одна – перестроить команду, омолаживать ее, ставить более интенсивный и агрессивный футбол, чтобы в будущем "Колос" мог бороться за место в топ-5. Конкретной цели на этот сезон, чтобы занять какое-то место, не было. Мы должны были выигрывать матчи и быть где-то поближе к середине таблицы. Скажем так: чем выше, тем лучше”.

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“Я знал, куда я иду и что Андрей Анатольевич [Засуха] очень эмоционален. У меня есть амбиции работать на высоком уровне и я должен был попробовать себя во главе "Колоса". Я получил здесь большой опыт во всех смыслах: в построении команды, отношениях, давлении со стороны СМИ.

Сейчас я хочу немного отдохнуть от футбола и проанализировать произошедшую ситуацию. Подумать, что можно было сделать по-другому и в какой момент. Потом – сделать правильные выводы и думать, что делать дальше”, – заявил тренер.

"Хлеборобы" занимают 12-е место.

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Колос (Ковалевка) Александр Поздеев
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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