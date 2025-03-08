Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Цель была одна": Поздеев объяснил, почему у Колоса не было результата
Немало времени и сил ушло на кадровые и тактические изменения
Фото - Сайт "Колоса"
Александр Поздеев попытался сформировать причину досрочного увольнения с должности главного тренера команды из Ковалевки.
"Почему у "Колоса" не было результата? Это нужно проанализировать. Мы начали глобально перестраивать команду, а перестройка – это всегда болезненный процесс. Скажем так – не перестроили. Нам не хватило терпения и понимания, как и куда это работает. Нам дали возможность поработать, и мы получили большой опыт.
Цель была одна – перестроить команду, омолаживать ее, ставить более интенсивный и агрессивный футбол, чтобы в будущем "Колос" мог бороться за место в топ-5. Конкретной цели на этот сезон, чтобы занять какое-то место, не было. Мы должны были выигрывать матчи и быть где-то поближе к середине таблицы. Скажем так: чем выше, тем лучше”.
“Я знал, куда я иду и что Андрей Анатольевич [Засуха] очень эмоционален. У меня есть амбиции работать на высоком уровне и я должен был попробовать себя во главе "Колоса". Я получил здесь большой опыт во всех смыслах: в построении команды, отношениях, давлении со стороны СМИ.
Сейчас я хочу немного отдохнуть от футбола и проанализировать произошедшую ситуацию. Подумать, что можно было сделать по-другому и в какой момент. Потом – сделать правильные выводы и думать, что делать дальше”, – заявил тренер.
"Хлеборобы" занимают 12-е место.
Популярное сейчас
- Президент Колоса уволил Поздеева, тренерский штаб и топ-менеджеров клуба, - СМИ
- С Ярмоленко и Калюжным, но без Бущана и Зубкова. Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи против Бельгии
- Не Лунин и не Трубин. Милевский назвал лучшего украинского голкипера на данный момент
- Долгожданная арена в Петровом и амбициозный проект Полесья: какие стадионы будут построены в Украине в будущем.
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба