Ротань летом может покинуть Александрию. На тренера претендуют 3 клуба, – источник

Главный тренер "горожан" Руслан Ротань может покинуть клуб летом. Уже 30 июня у него завершится срок контракта. Команда под руководством экс-капитана "Днепра" пережила несколько неудачных периодов, но в этом сезоне поднялась к лидерам и держится в борьбе за медали и еврокубки.

Единственное, что мешает "Александрии" играть стабильно – скромные возможности клуба, что может стать причиной отказа в пролонгации контракта.

Источник называет первым в списке потенциальных работодателей "Динамо". Если Александр Шовковский потеряет лидерство, его могут уволить. Также может стать доступной соответствующая должность в "Полесье" и "Металлисте 1925", если харьковчане вернутся в УПЛ.