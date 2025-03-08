Шищенко: Был промежуток времени, когда закрыли Зарю в штрафной. Не наиграли на поражение

Сергей Шищенко выступил на пресс-конференции после поединка с луганским клубом (1:2).

"Был такой промежуток времени, когда мы закрыли "Зарю" в штрафной площадке. Были моменты после 4-5 угловых. Второй тайм провели более активно, агрессивно. Да, мы пропустили второй мяч, но я благодарен ребятам, что они хотели исправить ситуацию и действовали уверенно. Где-то не было качества, но забили один мяч и были еще неплохие подходы, которые хотелось бы использовать. Не наиграли мы на поражение и по такой игре хотелось набрать очки.

Очень много времени посвящаем стандартам. Где-то качественно выходят. Готовимся к каждому сопернику, анализируем и пересматриваем стандарты”.