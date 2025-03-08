  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шищенко: Был промежуток времени, когда закрыли Зарю в штрафной. Не наиграли на поражение
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шищенко: Был промежуток времени, когда закрыли Зарю в штрафной. Не наиграли на поражение

Премьер-лига

Пивовары боролись, но проиграли

Шищенко: Был промежуток времени, когда закрыли Зарю в штрафной. Не наиграли на поражение

nkveres.com

Новина українською

Сергей Шищенко выступил на пресс-конференции после поединка с луганским клубом (1:2).

"Был такой промежуток времени, когда мы закрыли "Зарю" в штрафной площадке. Были моменты после 4-5 угловых. Второй тайм провели более активно, агрессивно. Да, мы пропустили второй мяч, но я благодарен ребятам, что они хотели исправить ситуацию и действовали уверенно. Где-то не было качества, но забили один мяч и были еще неплохие подходы, которые хотелось бы использовать. Не наиграли мы на поражение и по такой игре хотелось набрать очки.

Очень много времени посвящаем стандартам. Где-то качественно выходят. Готовимся к каждому сопернику, анализируем и пересматриваем стандарты”.

Читайте такжеШищенко: Проблема в атаке есть. Хочу, чтобы мы более агрессивно, интересно и качественно действовали в атаке

“Обоюдно была грубая игра, эмоции. Хочется, чтобы арбитр справлялся с этими ситуациями. Может игра выйти из-под контроля. Все хотели победить. Это футбол, единоборства, жесткость. Боевой матч был. Случайным был первый мяч, такой "шальной", а второй – трудовой гол Мичина. Качественное исполнение.

Вторым таймом я доволен, потому что ребята показали, что они могут противодействовать сопернику, который по качеству игроков лучше, чем мы, много иностранцев, приносящих результат. Во втором тайме команда была на 80% того, что я хочу видеть”, – заявил тренер.

"Пивовары" остаются на 13-й строчке.

По теме
yellow-arrow
Ротань летом может покинуть Александрию. На тренера претендуют 3 клуба, – источник
yellow-arrow
"Цель была одна": Поздеев объяснил, почему у Колоса не было результата
yellow-arrow
"Они этого больше хотели": Шандрук озвучил главные причины поражения Левому Берегу
Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Оболонь
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости