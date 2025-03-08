Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шищенко: Был промежуток времени, когда закрыли Зарю в штрафной. Не наиграли на поражение
Пивовары боролись, но проиграли
nkveres.com
Сергей Шищенко выступил на пресс-конференции после поединка с луганским клубом (1:2).
"Был такой промежуток времени, когда мы закрыли "Зарю" в штрафной площадке. Были моменты после 4-5 угловых. Второй тайм провели более активно, агрессивно. Да, мы пропустили второй мяч, но я благодарен ребятам, что они хотели исправить ситуацию и действовали уверенно. Где-то не было качества, но забили один мяч и были еще неплохие подходы, которые хотелось бы использовать. Не наиграли мы на поражение и по такой игре хотелось набрать очки.
Очень много времени посвящаем стандартам. Где-то качественно выходят. Готовимся к каждому сопернику, анализируем и пересматриваем стандарты”.
“Обоюдно была грубая игра, эмоции. Хочется, чтобы арбитр справлялся с этими ситуациями. Может игра выйти из-под контроля. Все хотели победить. Это футбол, единоборства, жесткость. Боевой матч был. Случайным был первый мяч, такой "шальной", а второй – трудовой гол Мичина. Качественное исполнение.
Вторым таймом я доволен, потому что ребята показали, что они могут противодействовать сопернику, который по качеству игроков лучше, чем мы, много иностранцев, приносящих результат. Во втором тайме команда была на 80% того, что я хочу видеть”, – заявил тренер.
"Пивовары" остаются на 13-й строчке.
Популярное сейчас
- Не Судаков и не Довбик. Ювентус интересуется украинским футболистом
- Президент Колоса уволил Поздеева, тренерский штаб и топ-менеджеров клуба, - СМИ
- С Ярмоленко и Калюжным, но без Бущана и Зубкова. Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи против Бельгии
- УПЛ. Шахтер - Кривбасс 1:1. Подарок для Динамо
- Boy or Girl? Хавбек сборной Украины узнал пол будущего ребенка
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ