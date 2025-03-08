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Во время игры Заря – Оболонь мяч повредил технику фотографа Ua-football. В луганской команде отреагировали

Премьер-лига

Вот что значит отчаянная борьба

Во время игры Заря – Оболонь мяч повредил технику фотографа Ua-football. В луганской команде отреагировали

фк Зоря

Новина українською

Неприятный инцидент для фотографа нашего сайта Алины Ерофеевой произошел во время матча между "черно-белыми" и "пивоварами". В одном из эпизодов мяч попал в объектив фотоаппарата. Техника перестала работать.

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В клубе отметили, что футбол объединяет и должен оставлять только положительные эмоции. Луганская команда решила не остаться в стороне. Клуб поможет девушке с ремонтом или заменит неработающее оборудование.

После победы над "пивоварами" "мужики" поднялись на 6-ю строчку, опередив "Карпаты" по дополнительным показателям. 11 марта подопечные Бартуловича будут играть против "Динамо".

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Источник:
Зоря
Опубликовал: Александр Симченко
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