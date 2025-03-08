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Синица: Ожидаем от матча с Кривбассом победы

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Синица: Ожидаем от матча с Кривбассом победы

Фото: ФК Лівий берег

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Полузащитник Олег Синица поделился впечатлениями от победы над "Вересом".

“Ожидали сложный матч с большим количеством борьбы, которую нельзя проигрывать. Важно, что удалось воплотить в жизнь тренерские установки и за счет этого победили. Команда грамотно сыграла в защите. Мы выполнили свою задачу на игру. Два матча подряд не пропускаем и довольны этим”.

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“В течение всего матча с “Вересом” было очень много силовой борьбы. Кто ее выиграл, кто выиграл больше подборов, тот и одержал победу. Мы в этом компоненте превосходили соперника. Испытывал определенный дискомфорт в задней поверхности бедра, но сейчас все хорошо. Ожидаем от матча с "Кривбассом" победы. Это команда с хорошими игроками. Будем тщательно готовиться к серьезному сопернику”, – сказал Синица.

Следующая встреча "Левого Берега" запланирована на 15 марта.

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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
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