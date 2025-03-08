Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Понимали, на что подписывались": арендованный у Шахтера полузащитник рассказал о переходе в Ингулец
Разница между юношеским и взрослым футболом
instagram.com/fcinhulets
Полузащитник "Ингульца" Олег Пушкарев рассказал о первом опыте во взрослом футболе после перехода из "Шахтера".
“ – Как дается тебе переход во взрослый футбол?
– Я это почувствовал еще в играх Юношеской лиги УЕФА, если не учитывать физику. Мне и Ване Лосенко было понятно, на что мы подписывались, когда шли в “Ингулец”. Понимали, что к чему.
– Какие аспекты в своей игре удалось подправить за полгода в "Ингульке"?
– Первые три-четыре игры трудно было подстроиться в плане физики. Ты пытаешься цепляться за каждый мяч, показать себя. Затем пришло понимание, что нужно суетиться меньше, взять паузу, отдыхать. Гораздо больше выхлопа будет.
– "Шахтер" покидает вас до конца сезона в Петровом?
– До нас это не долетает. Нам никто не звонил.
– Представители "Шахтера" с вами на контакте?
– Да, конечно. Держим связь с руководством, тренерами, агентом.
– Каким бы ты хотел запомнить этот период в “Ингульце”?
– Однозначно запомнится первым опытом смены проживания. Во многом ты себе начинаешь отказывать. В плане футбола хочется хорошо себя проявить на уровне УПЛ”, – сказал хавбек.
Пушкарев будет играть за "Ингулец" на правах аренды до конца текущего сезона. Его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2027 года.
Популярное сейчас
- Заявка сборной на Бельгию, увольнение Поздеева, возвращение Малиновского. Главные новости за 7 марта
- КДК по итогам матча с Карпатами дисквалифицировал защитника ЛНЗ на четыре матча
- Sofascore оценил игру Бущана в матче против клуба Роналду
- Левый Берег вырывается вперед, Александрия побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Boy or Girl? Хавбек сборной Украины узнал пол будущего ребенка
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ