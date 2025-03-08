"Понимали, на что подписывались": арендованный у Шахтера полузащитник рассказал о переходе в Ингулец

Полузащитник "Ингульца" Олег Пушкарев рассказал о первом опыте во взрослом футболе после перехода из "Шахтера".

“ – Как дается тебе переход во взрослый футбол?

– Я это почувствовал еще в играх Юношеской лиги УЕФА, если не учитывать физику. Мне и Ване Лосенко было понятно, на что мы подписывались, когда шли в “Ингулец”. Понимали, что к чему.

– Какие аспекты в своей игре удалось подправить за полгода в "Ингульке"?

– Первые три-четыре игры трудно было подстроиться в плане физики. Ты пытаешься цепляться за каждый мяч, показать себя. Затем пришло понимание, что нужно суетиться меньше, взять паузу, отдыхать. Гораздо больше выхлопа будет.

– "Шахтер" покидает вас до конца сезона в Петровом?

– До нас это не долетает. Нам никто не звонил.

– Представители "Шахтера" с вами на контакте?

– Да, конечно. Держим связь с руководством, тренерами, агентом.

– Каким бы ты хотел запомнить этот период в “Ингульце”?

– Однозначно запомнится первым опытом смены проживания. Во многом ты себе начинаешь отказывать. В плане футбола хочется хорошо себя проявить на уровне УПЛ”, – сказал хавбек.