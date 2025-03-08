Ингулец - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Обе команды в текущем сезоне пока выполняют разные задачи. Львовяне начинали сезон борцами за еврокубки, но теперь находятся в середине таблицы. "Ингулец" же отчаянно борется за выживание и пока замыкает турнирную таблицу.

Поединок начнется в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

УПЛ, 20-й тур

8 марта. Львов, "Арена Львов"

"Ингулец" 15:30 "Рух" Львов

Текстовая трансляция – UA-Футбол



Видеотрансляция – MEGOGO УПЛ ТВ