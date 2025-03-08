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Ингулец - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ингулец – Рух: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ингулец - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Обе команды в текущем сезоне пока выполняют разные задачи. Львовяне начинали сезон борцами за еврокубки, но теперь находятся в середине таблицы. "Ингулец" же отчаянно борется за выживание и пока замыкает турнирную таблицу.

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Поединок начнется в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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УПЛ, 20-й тур
8 марта. Львов, "Арена Львов"
"Ингулец" 15:30 "Рух" Львов

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Видеотрансляция MEGOGO УПЛ ТВ

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Телетрансляція матчу Інгулець– Рух Львів
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