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Ингулец - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ингулец – Рух: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Обе команды в текущем сезоне пока выполняют разные задачи. Львовяне начинали сезон борцами за еврокубки, но теперь находятся в середине таблицы. "Ингулец" же отчаянно борется за выживание и пока замыкает турнирную таблицу.
Поединок начнется в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
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УПЛ, 20-й тур
8 марта. Львов, "Арена Львов"
"Ингулец" 15:30 "Рух" Львов
Видеотрансляция – MEGOGO УПЛ ТВ
Телетрансляція матчу Інгулець– Рух ЛьвівСмотреть трансляцию
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