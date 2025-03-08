Сила, которая меняет мир! Динамо поздравило женщин с 8 марта

"Динамо" поздравило женщин с 8 марта.

Клуб написал, что женщины - сила, меняющая мир и поблагодарил за работу на благо страны.

"Украинские женщины ежедневно доказывают, что нет предела для смелости, выносливости и решительности. Сегодня они защищают нашу страну - на фронте, в волонтерстве, в больницах, в каждой сфере нашей жизни.

Спасибо за то, что вы делаете! Слава Украине!", - написал клуб.