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Сила, которая меняет мир! Динамо поздравило женщин с 8 марта
Клуб поблагодарил женщин за их работу
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Динамо" поздравило женщин с 8 марта.
Клуб написал, что женщины - сила, меняющая мир и поблагодарил за работу на благо страны.
"Украинские женщины ежедневно доказывают, что нет предела для смелости, выносливости и решительности. Сегодня они защищают нашу страну - на фронте, в волонтерстве, в больницах, в каждой сфере нашей жизни.
Спасибо за то, что вы делаете! Слава Украине!", - написал клуб.
Напомним, что "Динамо" сейчас лидирует в турнирной таблице, опережая вторую "Александрию" на 6 баллов.
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