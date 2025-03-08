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Сила, которая меняет мир! Динамо поздравило женщин с 8 марта

Премьер-лига

Клуб поблагодарил женщин за их работу

Сила, которая меняет мир! Динамо поздравило женщин с 8 марта

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

"Динамо" поздравило женщин с 8 марта.

Клуб написал, что женщины - сила, меняющая мир и поблагодарил за работу на благо страны.

"Украинские женщины ежедневно доказывают, что нет предела для смелости, выносливости и решительности. Сегодня они защищают нашу страну - на фронте, в волонтерстве, в больницах, в каждой сфере нашей жизни.

Спасибо за то, что вы делаете! Слава Украине!", - написал клуб.

Напомним, что "Динамо" сейчас лидирует в турнирной таблице, опережая вторую "Александрию" на 6 баллов.

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Источник:
Динамо
Опубликовал: Владислав Прийменко
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