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Стал известен срок контракта ЛНЗ с участником ЧМ-2022
Также подтвердилась сумма перехода
Getty Images/Global Images Ukraine
Черкасский ЛНЗ окончательно оформил трансфер левого вингера "Сандерленда" Джевисона Беннетта. Об этом сообщает Sport.ua.
Контракт между футболистом и украинским клубом заключен на три года. В ближайшее время о соглашении будет уведомлено официально.
Как ранее сообщалось, сумма перехода составит 500 тысяч евро с учетом бонусов.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 900 тысяч евро. Его контракт с "Сандерлендом" подходит к концу летом 2026 года.
Беннетт выступал на Чемпионате мира-2022 в сборной Коста-Рики. Он провел все три матча своей национальной команды на турнире. В одном поединке выходил в стартовом составе.
Добавим, что трансфер вингера летом 2022 года обошелся “Сандерленду” в 1,3 млн евро.
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