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Динамо заявило Валерия Лучкевича на вторую часть УПЛ. Известен игровой номер новичка

Премьер-лига

Взял себе хороший номер

Динамо заявило Валерия Лучкевича на вторую часть УПЛ. Известен игровой номер новичка

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" заявило Валерия Лучкевича на вторую часть УПЛ.

Киевский клуб сообщил, что новичок будет играть под номером 27. Под таким номером в "Динамо" в последний раз играл Клейтон в сезоне 2020/21.

Также этот игровой номер брали Евгений Исаенко, Евгений Макаренко, Андрес Эскобар, Владислав Ващук, Сергей Корниленко, Олег Венглинский, Джорджи Деметрадзе и Алексей Герасименко.

Лучкевич подписал контракт с "Динамо" 6 марта. Соглашение рассчитано до завершения сезона 2024/2025.

В УПЛ команде осталось сыграть 10 матчей. Также "Динамо" продолжает играть в Кубке Украины. В 1/4 финала киевская команда встретится с "Рухом".

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Динамо (Киев) Валерий Лучкевич
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Владислав Прийменко
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