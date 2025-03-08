Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо заявило Валерия Лучкевича на вторую часть УПЛ. Известен игровой номер новичка
Взял себе хороший номер
fcdynamo.com
"Динамо" заявило Валерия Лучкевича на вторую часть УПЛ.
Киевский клуб сообщил, что новичок будет играть под номером 27. Под таким номером в "Динамо" в последний раз играл Клейтон в сезоне 2020/21.
Также этот игровой номер брали Евгений Исаенко, Евгений Макаренко, Андрес Эскобар, Владислав Ващук, Сергей Корниленко, Олег Венглинский, Джорджи Деметрадзе и Алексей Герасименко.
Лучкевич подписал контракт с "Динамо" 6 марта. Соглашение рассчитано до завершения сезона 2024/2025.
В УПЛ команде осталось сыграть 10 матчей. Также "Динамо" продолжает играть в Кубке Украины. В 1/4 финала киевская команда встретится с "Рухом".
Популярное сейчас
- Во время игры Заря – Оболонь мяч повредил технику фотографа Ua-football. В луганской команде отреагировали
- Миколенко наградили за достижение 100 матчей в АПЛ
- Заявка сборной на Бельгию, увольнение Поздеева, возвращение Малиновского. Главные новости за 7 марта
- Левый Берег вырывается вперед, Александрия побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Boy or Girl? Хавбек сборной Украины узнал пол будущего ребенка
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба