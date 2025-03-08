Четверть персонала клуба – женщины. Шахтер оригинально поздравил с 8 Марта

Донецкий "Шахтер" в своих соцсетях поздравил женщин с 8 Марта.

“8 марта отмечается Международный день борьбы за права женщин.⠀ Желаем всем женщинам мира и добра, всегда солнечного весеннего настроения, ярких улыбок и любви. Пусть каждый ваш день будет полон радости и счастья! Пусть сбываются самые заветные мечты!” – так обратились “горняки” в своем первом посту.

Впоследствии "Шахтер" опубликовал еще одно поздравление. В нем "горняки" узнали, что в структуре клуба работает 72 женщины – это четверть персонала. В частности, 21% руководящих должностей заняты также женщинами.

Собственно сотрудницы и ответили, что значит для них день 8 марта (листайте карусель).