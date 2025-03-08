Аутсайдер УПЛ встретится с середняком лиги. Стартовые составы на матч Ингулец – Рух

"Ингулец" и "Рух" закрывают 20-й тур УПЛ.

Василий Кобин выставил следующий состав "Ингульца"

Паламарчук – Бенедюк, Дихтярук, Малыш, Катрич – Гаджук – Пушкарёв, Волохатый, Пъятов, Могильный - Кисленко.

Виталий Пономарёв выпускает с первых минут таких игроков:

Ледвий – Слюбик, Дидык, Холод – Роман, Рябов, Горин, Ременяк – Карабин, Фал, Пастух

Это 12-я встреча между командами. У "Ингульца" и "Руха" по 3 победы в очных матчах и 5 ничьих.

До матча "Ингулец" занимает 16-е место в турнирной таблице с 12-ю очками и игрой в запасе, "Рух" - 9-й с 23-мя баллами.

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени