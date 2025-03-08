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Трансфер полузащитника Сантоса в Динамо все-таки сорвался

Премьер-лига

Эпопея завершена

Трансфер полузащитника Сантоса в Динамо все-таки сорвался

Фото: ФК Сантос

Новина українською

Атакующий полузащитник "Сантоса" Мигелито не станет игроком "Динамо" в этом сезоне. Об этом сообщает UOL.

Личные условия контракта были согласованы, клубы уже завершали переход. Правда, трансфер сорвался. Причина тому – не хватило времени для официального оформления сделки.

"Сантос" попытается продать Мигелито летом, когда откроется следующее трансферное окно.

Боливийский вингер провел в составе первой команды "Сантоса" 18 матчей. Также на его счету 29 поединков за "Сантос" U-20. Только в молодежной команде он отметился результативными действиями: забил 16 голов и отдал пять ассистям.

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Динамо (Киев) Сантос Мигелито
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Источник:
UOL
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
08.03.2025 в 15:55
Менеджмент Динамо це умора
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Комментарии 2
жека-киев (биг виладж)
08.03.2025 в 15:55
Менеджмент Динамо це умора
Ответить
1
0
Caballero (DC)
08.03.2025 в 16:05
сучий менеджмент
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