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Чемпион Казахстана заинтересован в форварде Зари, – журналист

Премьер-лига

Украинский клуб отдавать не намерен

Чемпион Казахстана заинтересован в форварде Зари, – журналист

instagram.com/zoryaluhansk

Новина українською

Чемпион Казахстана заинтересован в форварде "Зари".

По информации журналиста Игоря Бурбаса, "Кайрат" заинтересован в приглашении футболиста луганского клуба Филиппа Будковского.

В казахстанском клубе травмировался основной нападающий и они ищут опытного футболиста на замену. Однако, "Заря" отпускать Будковского не намерена.

"Кайрат" летом стартует в отборе в Лигу Чемпионов.

В этом сезоне Филипп Будковский сыграл в 19-ти матчах. На его счету 5 голов и одна голевая передача. Контракт с украинским клубом действителен до 2026 года.

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Заря (Луганск) Филипп Будковский Кайрат (Алма-Аты)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Владислав Прийменко
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