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Чемпион Казахстана заинтересован в форварде Зари, – журналист
Украинский клуб отдавать не намерен
instagram.com/zoryaluhansk
Чемпион Казахстана заинтересован в форварде "Зари".
По информации журналиста Игоря Бурбаса, "Кайрат" заинтересован в приглашении футболиста луганского клуба Филиппа Будковского.
В казахстанском клубе травмировался основной нападающий и они ищут опытного футболиста на замену. Однако, "Заря" отпускать Будковского не намерена.
"Кайрат" летом стартует в отборе в Лигу Чемпионов.
В этом сезоне Филипп Будковский сыграл в 19-ти матчах. На его счету 5 голов и одна голевая передача. Контракт с украинским клубом действителен до 2026 года.
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