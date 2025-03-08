Чемпион Казахстана заинтересован в форварде Зари, – журналист

Чемпион Казахстана заинтересован в форварде "Зари".

По информации журналиста Игоря Бурбаса, "Кайрат" заинтересован в приглашении футболиста луганского клуба Филиппа Будковского.

В казахстанском клубе травмировался основной нападающий и они ищут опытного футболиста на замену. Однако, "Заря" отпускать Будковского не намерена.

"Кайрат" летом стартует в отборе в Лигу Чемпионов.

В этом сезоне Филипп Будковский сыграл в 19-ти матчах. На его счету 5 голов и одна голевая передача. Контракт с украинским клубом действителен до 2026 года.