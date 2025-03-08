Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1

"Заря" одержала свою девятую победу в чемпионате, и поднялась на шестое место.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Победу команде Младена Бартуловича над "Оболонью" принес дубль сербского нападающего Петара Мичина. Киевский клуб ответил лишь мячом Данило Карася. Как это было – видела и фотографировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

Фотогалерея