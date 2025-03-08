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Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1
Мгновения киевского матча
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
"Заря" одержала свою девятую победу в чемпионате, и поднялась на шестое место.
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Победу команде Младена Бартуловича над "Оболонью" принес дубль сербского нападающего Петара Мичина. Киевский клуб ответил лишь мячом Данило Карася. Как это было – видела и фотографировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.
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