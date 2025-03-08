  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1

Премьер-лига

Мгновения киевского матча

Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

"Заря" одержала свою девятую победу в чемпионате, и поднялась на шестое место.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Победу команде Младена Бартуловича над "Оболонью" принес дубль сербского нападающего Петара Мичина. Киевский клуб ответил лишь мячом Данило Карася. Как это было – видела и фотографировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

Фотогалерея

Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 1Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 2Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 3Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 4Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 5Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 6Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 7Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 8Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 9Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 10Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 11Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 12Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 13Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 14Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 15Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 16Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 17Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 18Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 19Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 20Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 21Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 22Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 23Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 24Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 25Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 26Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 27Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 28Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 29Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 30Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 31Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 32Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 33Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 34Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 35Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 36Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 37Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 38Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 39Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 40Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 41Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 42Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 43Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 44Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 45Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 46Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 47Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 48Феерический дубль Мичина дарит команде Бартуловича три очка. ФОТОрепортаж с матча Заря - Оболонь 2:1 - фото 49
По теме
yellow-arrow
Рух на последних минутах вырвал победу. Видео гола
yellow-arrow
УПЛ. Ингулец – Рух 0:1. Победа на последних секундах
yellow-arrow
Бразильцы столкнулись с украинской погодой. Известно состояние дел в лазарете Левого Берега
Заря (Луганск) Оболонь (Киев) УПЛ Украинская Премьер-лига Петар Мичин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости