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Бразильцы столкнулись с украинской погодой. Известно состояние дел в лазарете Левого Берега
Скоро все будут в обойме
Фото: ФК Лівий берег
По информации Sport.ua, бразильские легионеры "Левого Берега" Сидней и Диего не сыграли в матче 20-го тура УПЛ с "Вересом" (2:0) из-за респираторного заболевания.
До сих пор из-за повреждений в лазарете находятся Валерий Самар и Андрей Якимов. Однако источник отмечает, что оба должны вернуться в состав команды уже через несколько дней.
Следующий матч "Левый Берег" проведет в субботу, 15-го марта. В этот день киевляне сыграют в гостях с "Кривбассом".
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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