Бразильцы столкнулись с украинской погодой. Известно состояние дел в лазарете Левого Берега

По информации Sport.ua, бразильские легионеры "Левого Берега" Сидней и Диего не сыграли в матче 20-го тура УПЛ с "Вересом" (2:0) из-за респираторного заболевания.

До сих пор из-за повреждений в лазарете находятся Валерий Самар и Андрей Якимов. Однако источник отмечает, что оба должны вернуться в состав команды уже через несколько дней.

Следующий матч "Левый Берег" проведет в субботу, 15-го марта. В этот день киевляне сыграют в гостях с "Кривбассом".