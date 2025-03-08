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Бразильцы столкнулись с украинской погодой. Известно состояние дел в лазарете Левого Берега

Премьер-лига

Скоро все будут в обойме

Бразильцы столкнулись с украинской погодой. Известно состояние дел в лазарете Левого Берега

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

По информации Sport.ua, бразильские легионеры "Левого Берега" Сидней и Диего не сыграли в матче 20-го тура УПЛ с "Вересом" (2:0) из-за респираторного заболевания.

До сих пор из-за повреждений в лазарете находятся Валерий Самар и Андрей Якимов. Однако источник отмечает, что оба должны вернуться в состав команды уже через несколько дней.

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Следующий матч "Левый Берег" проведет в субботу, 15-го марта. В этот день киевляне сыграют в гостях с "Кривбассом".

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Левый берег (Киев)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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