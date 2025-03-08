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УПЛ. Ингулец – Рух 0:1. Победа на последних секундах
"Рух" таки сумел дожать "Ингулец" и вырвать такую важную для себя победу
upl.ua
20-й тур УПЛ
Львов. "Арена Львов"
"Ингулец" - "Рух" 0:1
Гол: Притула, 90+8
"Ингулец": Паламарчук - Бенедюк (Дубилей, 35, Жовтенко, 75), Дихтярук, Малыш, Катрич - Волохатый, Гаджук, Пятов (Лосенко, 76) - Пушкарев (Фарасеенко, 59), Кисленко, Могильный (Сад, 59).
"Рух": Ледвий - Холод, Дидык, Слюбик - Ременяк (Китела, 63), Горин (Притула, 63), Рябов, Роман - Пастух (Подгурский, 82), Фаал (Климчук, 46), Карабин (Алмазбеков, 75).
Предупреждения: Бенедюк, 19, Волосатый, 80, Катрич, 90+4 – Климчук, 79.
Удаление: Волохатый, 90+6
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