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УПЛ. Ингулец – Рух 0:1. Победа на последних секундах

Премьер-лига

"Рух" таки сумел дожать "Ингулец" и вырвать такую ​​важную для себя победу

УПЛ. Ингулец – Рух 0:1. Победа на последних секундах

upl.ua

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

20-й тур УПЛ
Львов. "Арена Львов"
"Ингулец" - "Рух" 0:1
Гол: Притула, 90+8

"Ингулец": Паламарчук - Бенедюк (Дубилей, 35, Жовтенко, 75), Дихтярук, Малыш, Катрич - Волохатый, Гаджук, Пятов (Лосенко, 76) - Пушкарев (Фарасеенко, 59), Кисленко, Могильный (Сад, 59).

"Рух": Ледвий - Холод, Дидык, Слюбик - Ременяк (Китела, 63), Горин (Притула, 63), Рябов, Роман - Пастух (Подгурский, 82), Фаал (Климчук, 46), Карабин (Алмазбеков, 75).

Предупреждения: Бенедюк, 19, Волосатый, 80, Катрич, 90+4 – Климчук, 79.

Удаление: Волохатый, 90+6

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
08.03.2025 в 17:35
Продажный судья убил Васю и его команду!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.03.2025 в 17:35
Продажный судья убил Васю и его команду!
Ответить
1
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