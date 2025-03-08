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Рух на последних минутах вырвал победу. Видео гола

Премьер-лига

Везение? Или характер?

Рух на последних минутах вырвал победу. Видео гола

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" на последних минутах вырвал победу.

Львовский клуб сделал длинную передачу. Паламарчук выбил мяч. Но не сильно и снаряд попал в ноги и Притула сильным ударом забил гол.

Второй гол для полузащитника.

Видео гола:

"Рух" вырвал победу в матче с "Ингульцом" и прервал свою трех матчевую неутешительную серию.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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