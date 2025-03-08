ЛНЗ объявил об аренде Бени Макуаны

Левый вингер присоединился к "фиолетовым" на правах аренды из "Полесья". За житомирский клуб вингер сыграл 7 матчей, в которых не забивал.

Черкасский клуб представил новичка видео.

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"ЛНЗ" не сообщил сроки аренды, но ранее было известно о сделке до конца года.