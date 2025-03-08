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ЛНЗ объявил об аренде Бени Макуаны
Реабилитирует карьеру?
фото из свободных источников
Левый вингер присоединился к "фиолетовым" на правах аренды из "Полесья". За житомирский клуб вингер сыграл 7 матчей, в которых не забивал.
Черкасский клуб представил новичка видео.
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"ЛНЗ" не сообщил сроки аренды, но ранее было известно о сделке до конца года.
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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