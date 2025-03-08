Доволен? Пономарев оценил игру Руха в матче с Ингульцом

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал одержанную победу над "Ингульцом" (1:0) в 20-м туре УПЛ.

"Команда сегодня заслужила победу, ведь имела полное преимущество в этом матче. Хотя, конечно, стопроцентные моменты надо реализовывать. Если мы не будем этого делать, то "Руху" будет очень сложно рассчитывать на положительный результат.

В целом я доволен тем, как "Рух" провел игру с "Ингульцом". В предыдущем поединке с "Зарей" мы тоже сыграли неплохо, на хорошем уровне, но в футболе так бывает, что не всегда при качественной игре можно победить. Поэтому эта победа над "Ингульцом" важна для нас.

Все замены помогли нам усилить игру и получить нужный результат. Юрий Климчук качественно сыграл, добавил команде и выход Андрея Кители и Дениса Пидгурского, Остап Притула забил решающий гол. И какую бы игру не демонстрировала команда, но на первый план всегда выходит именно результат. Красивая игра без побед - утопия. Конечно, хотелось выиграть, ведь эти 3 очка очень важны для психологического состояния нашего коллектива.

Новичкам нужен определенный для адаптации. Все они - качественные футболисты и у меня нет к ним никаких претензий в тренировочном процессе. Думаю, что все эти игроки помогут нам одерживать победы. Родные стены нам помогли и дома всегда приятнее играть. Родные футболистов и наши фанаты гонят игроков вперед и это мотивирует "Рух", - сказал коуч.