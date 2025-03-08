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Доволен? Пономарев оценил игру Руха в матче с Ингульцом
Решающий гол забили на 90+8
Фото: Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал одержанную победу над "Ингульцом" (1:0) в 20-м туре УПЛ.
"Команда сегодня заслужила победу, ведь имела полное преимущество в этом матче. Хотя, конечно, стопроцентные моменты надо реализовывать. Если мы не будем этого делать, то "Руху" будет очень сложно рассчитывать на положительный результат.
В целом я доволен тем, как "Рух" провел игру с "Ингульцом". В предыдущем поединке с "Зарей" мы тоже сыграли неплохо, на хорошем уровне, но в футболе так бывает, что не всегда при качественной игре можно победить. Поэтому эта победа над "Ингульцом" важна для нас.
Все замены помогли нам усилить игру и получить нужный результат. Юрий Климчук качественно сыграл, добавил команде и выход Андрея Кители и Дениса Пидгурского, Остап Притула забил решающий гол. И какую бы игру не демонстрировала команда, но на первый план всегда выходит именно результат. Красивая игра без побед - утопия. Конечно, хотелось выиграть, ведь эти 3 очка очень важны для психологического состояния нашего коллектива.
Новичкам нужен определенный для адаптации. Все они - качественные футболисты и у меня нет к ним никаких претензий в тренировочном процессе. Думаю, что все эти игроки помогут нам одерживать победы. Родные стены нам помогли и дома всегда приятнее играть. Родные футболистов и наши фанаты гонят игроков вперед и это мотивирует "Рух", - сказал коуч.
"Рух" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч львовяне проведут в субботу, 15-го марта против "Ворсклы".
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