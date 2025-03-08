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Автор победного гола на 90+8 в ворота Ингульца прокомментировал свой гол

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Впечатления от игры

Автор победного гола на 90+8 в ворота Ингульца прокомментировал свой гол

Фото: Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Остап Притула поделился впечатлениями от победного матча 20-го тура УПЛ с "Ингульцом" (1:0), в котором он забил единственный гол. Взятие ворот произошло на 90+8 минуте.

"Очень хорошие эмоции после игры. "Рух" не мог победить в последних трех матчах, а команда всегда нацелена на победу и всегда приятно добывать положительный результат.

Я увидел, что пошла высокая подача и в борьбе вратарь не смог зафиксировать мяч, поэтому добежал в зону подбора и удалось забить гол. У нас было достаточно моментов и до этого, но команде не везло. Нам следует поработать над реализацией и улучшить этот игровой аспект в следующих матчах.

Нам противостояла хорошая и боевая команда. Мы готовились к серьезной игре и прекрасно, что нам удалось победить. Приятно играть перед своими болельщиками и каждый матч мы играем именно для них. "Рух" благодарен за эту поддержку и ценит, что зрители приходят поболеть за нас. Постараемся порадовать их победами и в следующих матчах", - сказал Притула.

"Рух" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч львовяне проведут в субботу, 15-го марта против "Ворсклы".

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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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