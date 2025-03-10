Ответные матчи ЛЧ/ЛЕ/ЛК, Барса в Мадриде, финал Кубка Англии, УПЛ во вторник и дерби Лондона. Расписание футбола на 10 – 16 марта

Неделя будет, мягко скажем, насыщенной. Определятся четвертьфиналисты трех клубных европейских турниров, лидеры УПЛ сыграют свои поединки среди недели, на выходных топ-матчи ожидаются в Италии, Испании и Англии – на Туманном Альбионе так вообще, посудите сами, лондонское дерби и финал Кубка! Пропускать нельзя.

Понедельник, 10 марта

По матчу для любителей чемпионатов Италии, Англии и Испании. Ждем на поле Виктора Цыганкова в футболке "Жироны".

21:45. "Лацио" – "Удинезе". Серия А. Megogo

22:00. "Вест Хэм" – "Ньюкасл". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Эспаньол" – "Жирона". Примера. Megogo

Вторник, 11 марта

Идеальный день! Сначала днем вывески УПЛ, с участием лидеров турнирной таблицы, а затем вечером поединки главного клубного европейского соревнования, ответные матчи 1/8 финала: Трубин против "Барсы", "ПСЖ" на "Энфилде".

13:00. "Александрия" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ ТВ

15:30. "Динамо" – "Заря". УПЛ. УПЛ ТВ / 1+1 media

15:30. "Верес" – "Полесье". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Карпаты" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ ТВ

19:45. "Барселона" – "Бенфика". ЛЧ. Megogo

22:00. "Байер" – "Бавария". ЛЧ. Megogo

22:00. "Интер" – "Фейеноорд". ЛЧ. Megogo

22:00. "Ливерпуль" – "ПСЖ". ЛЧ. Megogo

Среда, 12 марта

Еще четыре матча Лиги чемпионов в студию. Как и неделю назад, главный поединок среди данной подборки – это мадридское дерби.

19:45. "Лилль" – "Боруссия Д". ЛЧ. Megogo

22:00. "Арсенал" – "ПСВ". ЛЧ. Megogo

22:00. "Астон Вилла" – "Брюгге". ЛЧ. Megogo

22:00. "Атлетико" – "Реал". ЛЧ. Megogo

Четверг, 13 марта

Выделяем для вас главные ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций, вывески с приставкой топ. И, как всегда, ждем голов от Артема Довбика.

19:45. "Атлетик" – "Рома". ЛЕ. Megogo

19:45. "Олимпиакос" – "Буде/Глимт". ЛЕ. Megogo

22:00. "Манчестер Юнайтед" – "Реал Сосьедад". ЛЕ. Megogo

22:00. "Тоттенхэм" – "АЗ Алкмар". ЛЕ. Megogo

22:00. "Челси" – "Копенгаген". ЛК. Megogo

22:00. "Фиорентина" – "Панатинаикос". ЛК. Megogo

Пятница, 14 марта

Не очень много футбола традиционно в этот день. Ждем Руслана Малиновского на поле.

21:45. "Ницца" – "Осер". Лига 1. Megogo

21:45. "Дженоа" – "Лечче". Серия А. Megogo

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Суббота, 15 марта

21-й тур Украинской Премьер-лиги начался во вторник, продолжится на выходных. В субботу ожидается немало поединков с участием украинских легионеров: Миколенко, Цыганков, Забарный против Ярмолюка.

15:30. "Кривбасс" – "Левый берег". УПЛ. УПЛ ТВ

16:30. "Унион Берлин" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Майнц" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Аугсбург" – "Вольфсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Вердер" – "Боруссия М". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Эвертон" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Ипсвич" – "Ноттингем Форест". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Манчестер Сити" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Саутгемптон" – "Вулверхэмптон". АПЛ. Setanta Sports App

18:00. "Рух" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Нант" – "Лилль". Лига 1. Megogo

19:00. "Милан" – "Комо". Серия А. Megogo

19:30. "РБ Лейпциг" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App

19:30. "Вильярреал" – "Реал". Примера. Megogo

19:30. "Борнмут" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App

20:00. "Анже" – "Монако". Лига 1. Megogo

22:00. "Жирона" – "Валенсия". Примера. Megogo

Воскресенье, 16 марта

Состоится дерби Лондона, "Арсенал" примет "Челси". Также в Англии пройдет финал Кубка Англии, "Ливерпуль" и "Ньюкасл" поборются за трофей. Классные матчи, между командами из верхних частей таблиц, пройдут в Италии и Испании: "Интер" приедет в Бергамо, "Барселона" в Мадрид.