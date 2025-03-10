Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ответные матчи ЛЧ/ЛЕ/ЛК, Барса в Мадриде, финал Кубка Англии, УПЛ во вторник и дерби Лондона. Расписание футбола на 10 – 16 марта
График топ-матчей
Фото - Pedro Salado / Getty Images
Неделя будет, мягко скажем, насыщенной. Определятся четвертьфиналисты трех клубных европейских турниров, лидеры УПЛ сыграют свои поединки среди недели, на выходных топ-матчи ожидаются в Италии, Испании и Англии – на Туманном Альбионе так вообще, посудите сами, лондонское дерби и финал Кубка! Пропускать нельзя.
Понедельник, 10 марта
По матчу для любителей чемпионатов Италии, Англии и Испании. Ждем на поле Виктора Цыганкова в футболке "Жироны".
- 21:45. "Лацио" – "Удинезе". Серия А. Megogo
- 22:00. "Вест Хэм" – "Ньюкасл". АПЛ. Setanta Sports App
- 22:00. "Эспаньол" – "Жирона". Примера. Megogo
Вторник, 11 марта
Идеальный день! Сначала днем вывески УПЛ, с участием лидеров турнирной таблицы, а затем вечером поединки главного клубного европейского соревнования, ответные матчи 1/8 финала: Трубин против "Барсы", "ПСЖ" на "Энфилде".
- 13:00. "Александрия" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ ТВ
- 15:30. "Динамо" – "Заря". УПЛ. УПЛ ТВ / 1+1 media
- 15:30. "Верес" – "Полесье". УПЛ. УПЛ ТВ
- 18:00. "Карпаты" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ ТВ
- 19:45. "Барселона" – "Бенфика". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Байер" – "Бавария". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Интер" – "Фейеноорд". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Ливерпуль" – "ПСЖ". ЛЧ. Megogo
Среда, 12 марта
Еще четыре матча Лиги чемпионов в студию. Как и неделю назад, главный поединок среди данной подборки – это мадридское дерби.
- 19:45. "Лилль" – "Боруссия Д". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Арсенал" – "ПСВ". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Астон Вилла" – "Брюгге". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Атлетико" – "Реал". ЛЧ. Megogo
Четверг, 13 марта
Выделяем для вас главные ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций, вывески с приставкой топ. И, как всегда, ждем голов от Артема Довбика.
- 19:45. "Атлетик" – "Рома". ЛЕ. Megogo
- 19:45. "Олимпиакос" – "Буде/Глимт". ЛЕ. Megogo
- 22:00. "Манчестер Юнайтед" – "Реал Сосьедад". ЛЕ. Megogo
- 22:00. "Тоттенхэм" – "АЗ Алкмар". ЛЕ. Megogo
- 22:00. "Челси" – "Копенгаген". ЛК. Megogo
- 22:00. "Фиорентина" – "Панатинаикос". ЛК. Megogo
Пятница, 14 марта
Не очень много футбола традиционно в этот день. Ждем Руслана Малиновского на поле.
- 21:45. "Ницца" – "Осер". Лига 1. Megogo
- 21:45. "Дженоа" – "Лечче". Серия А. Megogo
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Суббота, 15 марта
21-й тур Украинской Премьер-лиги начался во вторник, продолжится на выходных. В субботу ожидается немало поединков с участием украинских легионеров: Миколенко, Цыганков, Забарный против Ярмолюка.
- 15:30. "Кривбасс" – "Левый берег". УПЛ. УПЛ ТВ
- 16:30. "Унион Берлин" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Майнц" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Аугсбург" – "Вольфсбург". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Вердер" – "Боруссия М". Бундеслига. Setanta Sports App
- 17:00. "Эвертон" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Ипсвич" – "Ноттингем Форест". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Манчестер Сити" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Саутгемптон" – "Вулверхэмптон". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:00. "Рух" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ ТВ
- 18:00. "Нант" – "Лилль". Лига 1. Megogo
- 19:00. "Милан" – "Комо". Серия А. Megogo
- 19:30. "РБ Лейпциг" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App
- 19:30. "Вильярреал" – "Реал". Примера. Megogo
- 19:30. "Борнмут" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App
- 20:00. "Анже" – "Монако". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Жирона" – "Валенсия". Примера. Megogo
Воскресенье, 16 марта
Состоится дерби Лондона, "Арсенал" примет "Челси". Также в Англии пройдет финал Кубка Англии, "Ливерпуль" и "Ньюкасл" поборются за трофей. Классные матчи, между командами из верхних частей таблиц, пройдут в Италии и Испании: "Интер" приедет в Бергамо, "Барселона" в Мадрид.
- 13:00. "Ингулец" – "Черноморец". УПЛ. УПЛ ТВ
- 13:30. "Венеция" – "Наполи". Серия А. Megogo
- 15:00. "Леганес" – "Бетис". Примера. Megogo
- 15:30. "ЛНЗ" – "Колос". УПЛ. УПЛ ТВ
- 15:30. "Арсенал" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App
- 15:30. "Фулхэм" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:00. "Болонья" – "Лацио". Серия А. Megogo
- 16:00. "Лион" – "Гавр". Лига 1. Megogo
- 16:30. "Бохум" – "Айнтрахт". Бундеслига. Setanta Sports App
- 17:00. "Рома" – "Кальяри". Серия А. Megogo
- 17:15. "Севилья" – "Атлетик". Примера. Megogo
- 18:15. "Страсбур" – "Тулуза". Лига 1. Megogo
- 18:30. "Ливерпуль" – "Ньюкасл". Кубок Англии. Setanta Sports App
- 19:00. "Фиорентина" – "Ювентус". Серия А. Megogo
- 19:30. "Райо Вальекано" – "Реал Сосьедад". Примера. Megogo
- 20:00. "Риу Аве" – "Бенфика". Примейра. Megogo
- 20:30. "Штутгарт" – "Байер". Бундеслига. Setanta Sports App
- 21:00. "Лестер" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App
- 21:45. "Аталанта" – "Интер". Серия А. Megogo
- 21:45. "ПСЖ" – "Марсель". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Атлетико" – "Барселона". Примера. Megogo
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