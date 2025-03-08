"Это вообще отдельная история". Цуриков прокомментировал поражение Колоса

Защитник "Колоса" Андрей Цуриков оценил игру команды в проигранном поединке 20-го тура УПЛ с "Александрией" (0:1).

"В таких противостояниях, как вчерашнее, не до зрелищности. На первом плане был результат, ведь мы пытаемся выбраться со "дна" турнирной таблицы, а «горожане» еще не потеряли шансов на чемпионство. Считаю, что "Колос" не заслуживал поражения. Мы хорошо изучили игру гостей, которые уже длительное время действуют в одинаковом стиле. Неудивительно, что за исключением забитого перед перерывом мяча гости считанные разы угрожали нашим воротам.

Хозяева также не могли похвастаться многообразием в наступлении, но все же Боливар должен был сравнивать счет, однако мяч просвистел возле штанги. Наши последние неудачи можно объяснить тем, что у «Колоса» куда-то исчез креатив при завершении атак. Поэтому и редко доходит дело до голевых моментов. Реализация, это вообще отдельная история.

Вчерашнее поражение привело к отставке тренерского штаба "Колоса". Сейчас еще сложно сказать, кто будет у руля команды. Больше конкретики появится послезавтра, когда после двух выходных начнем подготовку к календарному матчу с "ЛНЗ", который состоится 16 марта", - сказал Цуриков.