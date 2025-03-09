Тащер Мичин, джокер Мендоза, эффектный Шастал и дебютный центр Полесья. Сборная 20-го тура УПЛ

Успешно закончился очередной тур родной УПЛ. К счастью, на этот раз обошлось без форс-мажоров и переносов.

Если в прошлом туре украинского первенства действующий чемпион в лице донецкого "Шахтера" был единственным из лидеров, кто добыл положительный результат. То в этом туре именно "горняки" стали единственной командой из топ-4 турнирной таблицы, которой не удалось оформить победу. В частности, в центральном поединке всего 20-го тура подопечные Марино Пушича не сумели переиграть криворожский "Кривбасс" и во Львове расписали с футболистами Юрия Вернидуба ничью.

К тому же, свой статус-кво подтвердили киевское "Динамо" Александра Шовковского и "Александрия" Руслана Ротаня. Примечательно, что победа последних, то есть "горожан", привела к отставке всего тренерского штаба "Колоса" во главе с Александром Поздеевым.

А житомирское "Полесье" под руководством Имада Ашура реабилитировалось за нулевую ничью в прошлый уик-энд и переиграло одесский "Черноморец", который окончательно "закрепился" в зоне вылета.

Также этот тур запомнился очередным триумфом "Левого Берега" и вырванной на последних секундах победой львовского "Руха".

Исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 20-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Андрей Клищук ("Кривбасс")

Андрей впервые с ноября вернулся в основу криворожской команды и сразу подтвердил статус заслуженного первого номера. Более того, в супер-ответственном поединке против мотивированного донецкого "Шахтера". "Горняки" практически на протяжении всего матча доминировали: как по игре, так и по моментам. И если бы не Клищук и его сербы, вряд ли команда Юрия Вернидуба могла бы рассчитывать на ничью в противостоянии с подопечными Марино Пушича. Чего только стоят сейвы стража ворот криворожан после ударов опасных ударов Эгиналду и Назарины. Как же грамотно складывался Клищук. Поэтому, смело включаем опытного кипера в нашу символическую сборную!

Правый защитник: Жан Тронтель ("Заря")

Словенский фулбек провел свой четвертый подряд полный поединок в рамках УПЛ. Жан качественно и что самое главное надежно отыграл против киевской "Оболони". Часто подключался к атакам луганчан, и при этом успевал при обороне собственных ворот. Его вклад позволил команде Младена Бартуловича одержать вторую победу подряд.

Центральный защитник: Бакари Конате ("Кривбасс")

Можно сказать, что малийский центрбек в конце концов полностью оправился после тяжелой травмы колена, которую получил еще в конце лета прошлого года. Конате впервые с 25-го августа сыграл в УПЛ. И сразу в сверхтяжелом матче против донецкого "Шахтера". Как итог, надежная и хладнокровная игра 21-летнего защитника позволила "Кривбассу" добыть такую важную ничью. Бакари не проваливался, частенько страховал партнеров и блокировал удары "горняков".

Центральный защитник: Дмитрий Семенов ("Левый Берег")

В общем, вся защитная линия "аистов" супер-надежно себя показала в игре против ровенского "Вереса". Однако, если нужно выделить кого-то одного, то это будет именно Дмитрий Семенов. Центрбек киевлян мало того, что не допускал явных ошибок, так еще и выступал ментальным лидером для своих партнеров. Далеко не в последнюю очередь, мягко говоря, монументальная игра 25-летнего оборонца позволила команде Виталия Первака оформить вторую победу подряд в рамках УПЛ, которая позволила "желтым" закрепиться в середине таблицы.

Левый защитник: Константин Вивчаренко ("Динамо")

Похоже, Вивчаренко окончательно выиграл конкуренцию за место в старте столичного коллектива у более опытного по меркам УПЛ Дубинчака. В поединке против черкасского ЛНЗ фулбек "бело-синих" выполнил много острых передач и опасно пробивал. Что в итоге, вылилось в его забитый мяч уже на 11-й минуте встречи. Да, именно от Константина убежал хавбек черкасчан Яшари, который сравнял счет во встрече в начале второго тайма. Однако, по итоговому вкладу в игру своей команды, без всяких "но", включаем 22-летнего защитника в нашу символическую сборную. По аналогии с символической сборной 18-го тура, хех. Когда Вивчаренко тоже попал в наши ряды.

Центральный полузащитник: Офек Битон ("Полесье")

Первая официальная игра в старте житомирян для израильтянина, и сразу голевая передача. Игра 25-летнего хавбека в центральной линии в матче против "Черноморца" Александра Бабича, однозначно, удалась. Битон был очень активным и в целом именно через него строилась позиционная игра "волков" в игре с "моряками".

Центральный полузащитник: Александр Андриевский ("Полесье")

Следующим в нашей символической сборной идет партнер Битона по полузащите. Речь, конечно, идет о зимнем новичке "волков" Андриевском. Александр вышел в стартовом составе житомирян и оформил второй гол своей команды. Этот забитый мяч стал дебютным для 30-летнего хавбека в составе "Полесья". К тому же, опытный полузащитник был активным на протяжении практически всего игрового времени встречи с одесситами и часто подключался к атакам.

Центральный полузащитник: Петар Мичин ("Заря")

Победный дубль серба в противостоянии с "Оболонью", который позволил луганской команде добыть второй подряд триумф в украинском чемпионате. Нужны ли еще какие-то аргументы? Вопрос риторический. Мичин стал настоящим лидером "Зари" в текущей кампании и уже далеко не впервые попадает в нашу символическую сборную тура. Петар был креативным мозгом команды Младена Бартуловича в игре с "пивоварами" и при каждой возможности обострял у ворот киевлян.

Левый вингер: Барриос Мендоза ("Кривбасс")

Да, зимний новичок криворожан растворился на поле против "горняков". Безусловно. Впрочем, следует делать поправку на статус и градус противостояния. Как-никак, большинство игрового времени подопечные Юрия Вернидуба во встрече с дончанами вынуждены были сидеть на своей половине поля и лелеять надежду на шансы впереди. И как раз одной из таких возможностей успешно воспользовался наш герой. Венесуэлец сам развил стремительную контру, обыгрался с Сосой и прошил ближний угол Ризныка. Благодаря этому голу Мендозы, "Кривбассу" удалось установить паритет на табло и забрать во Львове итоговую ничью. К слову, этот забитый мяч стал дебютным для Барриоса на украинских полях.

Альтернатива: Теди Цара ("Александрия"). По сути, все в игре "горожан" в матче с "Колосом" в контексте атаки шло именно через албанского атакующего полузащитника. И хотя, и Теди не стал автором результативного действия в поединке с коваливциями, однако внес ощутимый вклад в важную победу команды Руслана Ротаня.

Правый вингер: Дмитрий Шастал ("Левый Берег")

Еще один представитель, хотелось сказать аутсайдера, однако уже середняка украинского первенства. И свою ощутимую долю в этот успех команды Виталия Первака внес как раз наш вингер. Дмитрий отличился второй раз подряд в рамках УПЛ и снова положил шикарный мяч. Бывший игрок "Полесья" и зимний новичок киевлян однозначно переживает вторую свою вторую футбольную молодость. Идет у Шастала в стане "аистов", и этого не отнять. Цифры не врут.

Форвард: Батиста ("Полесье")

Уругваец открыл счет во встрече против уже не раз вышеупомянутого "Черноморца". И сделал это аж на 5-й минуте поединка. Кроме того, Батиста почти оформил и результативную передачу, однако помешал голкипер одесситов Рудько. Да и вообще легионер "волков" был очень активным, открывался и активно предлагал себя партнерам, и часто обострял.

Главный тренер: Виталий Первак ("Левый Берег")

Наставник "аистов" снова успешно накачал своих подопечных и выжал из своих футболистов максимум, прервав победную серию крепкого "Вереса". Виталий Первак оперирует, хоть и достаточно простыми и незамысловатыми, однако как показывает последнее время максимально эффективными методами по меркам УПЛ. В свою очередь, данный подход позволил коучу киевлян оформить вторую подряд победу и окончательно отдалиться от зоны вылета.

Запасные: Павел Исенко ("Ворскла"), Даниил Карась ("Оболонь"), Денис Попов ("Динамо"), Александр Романчук ("Кривбасс"), Владимир Шепелев ("Александрия"), Остап Притула ("Рух"), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Артем Бондаренко ("Шахтер"), Безерра ("Александрия"), Борис Крушинский ("Полесье"), Алексей Гуцуляк ("Полесье").