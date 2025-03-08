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Новичок Руха Алмазбеков поделился впечатлениями от дебютного матча за львовскую команду
Все хорошо
Фото: Рух
Новичок "Руха" Бекназ Алмазбеков провел свой дебютный матч за команду. Киргизский нападающий сыграл в матче 20-го тура УПЛ против "Ингульца" (1:0). Бекназ поделился эмоциями этого дня.
"Чувствую положительные эмоции, ведь команда одержала важную победу. Я очень рад, что дебютировал, и прекрасно, что "Рух" получил три очка. Конечно, хочется побеждать и играть как можно больше.
Мы пытались забить быстрый гол в первом тайме и вообще много атаковали, но не смогли выполнить тренерские установки. Во второй половине игры мы стали действовать увереннее и одной из причин этого была поддержка наших болельщиков.
Понравилась атмосфера на трибунах. В моменты таких эмоциональных побед хочется, чтобы трибуны были заполнены и разделяли с командой эту радость. Но все мы понимаем, что в Украине, к сожалению, идет война и есть ограничения на количество зрителей. Поэтому хочу посвятить эту победу всем нашим болельщикам - спасибо за поддержку", - сказал игрок.
"Рух" победил благодаря голу Притулы на 90+8 минуте. Интересно, что за минуту до этого "Ингулец" остался в меньшинстве.
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