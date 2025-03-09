"Дало о себе знать": Кобин – об одной из предпосылок поражения Руху

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин поделился впечатлениями от матча 20-го тура чемпионата Украины против "Руха" (0:1).

"Рух" нам предложил максимально вертикальный футбол. Очень много борьбы, в 1-м тайме мы вообще проигрывали борьбу, проигрывали подбор. На 2-й тайм внесли некоторые коррективы, начали выигрывать подбор и начали выходить из-под давления. Игра была для нас очень тяжелой. Здесь причина, конечно, есть: мы 2,5 месяца работаем на искусственном поле. Если мы в прошлый раз играли на "Горняке" в Кривом Роге, мы думали, что тяжелое поле, то здесь гораздо труднее – и оно дало о себе знать”, – сообщил специалист.