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"Дало о себе знать": Кобин – об одной из предпосылок поражения Руху
Команде не удалось развить успех после победы над Кривбассом
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин поделился впечатлениями от матча 20-го тура чемпионата Украины против "Руха" (0:1).
"Рух" нам предложил максимально вертикальный футбол. Очень много борьбы, в 1-м тайме мы вообще проигрывали борьбу, проигрывали подбор. На 2-й тайм внесли некоторые коррективы, начали выигрывать подбор и начали выходить из-под давления. Игра была для нас очень тяжелой. Здесь причина, конечно, есть: мы 2,5 месяца работаем на искусственном поле. Если мы в прошлый раз играли на "Горняке" в Кривом Роге, мы думали, что тяжелое поле, то здесь гораздо труднее – и оно дало о себе знать”, – сообщил специалист.
Коллектив из Кировоградской области остается на последней позиции.
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