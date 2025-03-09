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Мичин: Динамо – первая команда Украины. Но нужно играть только на победу
Лидер мужиков настроен оптимистично
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Сербский полузащитник луганской "Зари" Петар Мичин, сделавший дубль в последнем матче "черно-белых", высказался о предстоящей игре чемпионата Украины против лидера.
“Я против всех соперников действую одинаково серьезно, но, как видим, мне чаще нужно играть против “Оболони” (серб забил 3 гола в 2 поединках с “пивоварами” – прим.). Я говорил в самом начале сезона, что хочу забить 10 мячей. Надеюсь, что смогу еще забить 3 гола до конца чемпионата. Конечно, главная цель – помогать результативным действиям. Неважно – это гол или голевая передача”.
"Динамо" – первая команда Украины сейчас. Одна из самых лучших. Всегда сложно против них. Но нужно играть только на победу. У нас две победы подряд. В команде хорошее настроение, хорошая атмосфера, поэтому нужно продолжить победный путь.
Повлияет ли на игру тот факт, что некоторые наши футболисты не могут сыграть против киевлян? У нас немного вариантов, многие в аренде. Поэтому состав будет несколько иным. Уверен, что вышедшие на поле во вторник отдадут все 100% и покажут, что каждый готов заменить друг друга. К тому же это лишний шанс для тех футболистов, кто играет не так часто, как хотел бы, заявить о себе снова”, – сказал серб.
В активе Петара 8 результативных действий в 19 турах.
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