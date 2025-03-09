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Сапутин: Я уверен в своей команде. Особенно переживаний у меня нет во время официальных игр
Вратарь не сомневается в партнерах
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер "Зари" Александр Сапутин прокомментировал победу над "Оболонью" и поделился ожиданиями от матча против "Динамо" в 21 туре чемпионата Украины.
“Думаю, что желание победить было больше, чем у соперника. Мы усердно готовились к этому поединку, пытались играть первым номером, прессинговать всю игру. Думаю, это у нас получилось. Победный счет это тоже подтверждает.
Будковский уже готовится на матч с "Динамо". Мичин забивает как на тренировках, так и в официальных играх. Петар сейчас находится в оптимальной форме и очень помогает "Заре". Я уверен в своей команде. Особенно переживаний у меня нет во время официальных игр”.
“Мы будем анализировать игру нашего ближайшего соперника. Мы видели их матч в Черкассах, где был напряженный поединок. Вова Бражко смог забить гол с рикошетом. Защитник хотел сыграть лучше и выбить мяч, а уже потом вратарь не смог среагировать на этот рикошет. Не повезло в этом моменте ЛНЗ. Газон на стадионе имени Валерия Лобановского? Как для начала весны поле в очень хорошем состоянии”, – сказал вратарь.
В последних 5 турах луганский клуб набрал 12 очков.
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