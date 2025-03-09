Сапутин: Я уверен в своей команде. Особенно переживаний у меня нет во время официальных игр

Голкипер "Зари" Александр Сапутин прокомментировал победу над "Оболонью" и поделился ожиданиями от матча против "Динамо" в 21 туре чемпионата Украины.

“Думаю, что желание победить было больше, чем у соперника. Мы усердно готовились к этому поединку, пытались играть первым номером, прессинговать всю игру. Думаю, это у нас получилось. Победный счет это тоже подтверждает.

Будковский уже готовится на матч с "Динамо". Мичин забивает как на тренировках, так и в официальных играх. Петар сейчас находится в оптимальной форме и очень помогает "Заре". Я уверен в своей команде. Особенно переживаний у меня нет во время официальных игр”.