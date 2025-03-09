Голкипер Алексей Шевченко – о Романе Григорчуке: Он такой и есть – диктатор

Украинский голкипер Алексей Шевченко, который подписал контракт с казахским клубом "Окжетпес", вспомнил о том, как он выступал за "Черноморец", а именно рассказал о методах работы Романа Григорчука.

"Где он тренировал — там были хорошие деньги. Без хороших футболистов с огромными зарплатами он не смог бы показать результат.

Он такой и есть — диктатор. Он садится, как Путин, а позади него - икона. Стиль разговора один в один с кремлевским диктатором: вспоминает Бога постоянно, говорит, что футбол у него в сердце и футбол никогда нельзя обмануть. Григорчук постоянно использует мат и оскорбляет футболистов. Буквально после теории некоторые ребята уже плакали. Начинает искать виновных в поражении. Нет такого, что проиграли, ничего страшного, надо менять это или другое. Он ловит кого-то одного или двух и начинает обвинять в поражении", — сказал Шевченко.