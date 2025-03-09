  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Голкипер Алексей Шевченко – о Романе Григорчуке: Он такой и есть – диктатор
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Алексей Шевченко – о Романе Григорчуке: Он такой и есть – диктатор

Премьер-лига

Раскритиковал тренера

Голкипер Алексей Шевченко – о Романе Григорчуке: Он такой и есть – диктатор

instagram.com/fclnz

Новина українською

Украинский голкипер Алексей Шевченко, который подписал контракт с казахским клубом "Окжетпес", вспомнил о том, как он выступал за "Черноморец", а именно рассказал о методах работы Романа Григорчука.

Читайте такжеИгроки Полесья не получат премию за победу над Черноморцем. В чем причина?

"Где он тренировал — там были хорошие деньги. Без хороших футболистов с огромными зарплатами он не смог бы показать результат.

Он такой и есть — диктатор. Он садится, как Путин, а позади него - икона. Стиль разговора один в один с кремлевским диктатором: вспоминает Бога постоянно, говорит, что футбол у него в сердце и футбол никогда нельзя обмануть. Григорчук постоянно использует мат и оскорбляет футболистов. Буквально после теории некоторые ребята уже плакали. Начинает искать виновных в поражении. Нет такого, что проиграли, ничего страшного, надо менять это или другое. Он ловит кого-то одного или двух и начинает обвинять в поражении", — сказал Шевченко.

Напомним, что Алексей перешел в "Черноморец" из "Шахтера" как свободный агент, поиграл за "моряков" с лета 2023 до января 2024 года.

По теме
yellow-arrow
Тащер Мичин, джокер Мендоза, эффектный Шастал и дебютный центр Полесья. Сборная 20-го тура УПЛ
yellow-arrow
Сапутин: Я уверен в своей команде. Особенно переживаний у меня нет во время официальных игр
yellow-arrow
Мичин: Динамо – первая команда Украины. Но нужно играть только на победу
Роман Григорчук Алексей Шевченко Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости