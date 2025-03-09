Кривбасс во главе с Юрием Вернидубом достиг отметки в сто забитых мячей

Криворожский футбольный клуб "Кривбасс" забил 100-й мяч в УПЛ под руководством Юрия Вернидуба. Об этом сообщила официальная пресс-служба "Кривбасса".

Как отмечает пресс-служба "Кривбасса", первый гол в УПЛ под руководством Вернидуба красно-белые забили 2 октября 2022 года, а 100-й гол они забили в игре против "Шахтера" вчера, когда голом отметился полузащитник Глейкер Мендоза.

Добавим, что в текущем чемпионате "Кривбасс" уже отдал около 23 результативных передач. Следующая игра криворожской команды пройдет 15 марта против "Левого берега".